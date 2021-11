Mercatini Natale Firenze 2021: tutte le date e dove sono

Quando iniziano i mercatini di Natale 2021 a Firenze, quali sono le date e dove sono i Christmas market? Da Santa Croce al villaggio natalizio di Empoli, dopo un anno di stop per la pandemia tornano in piazza le bancarelle con tante idee regalo e con addobbi per decorare case e alberi. In vista delle feste, lo shopping parte già a novembre nel cuore del centro storico, ma nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi appuntamenti.

Vediamo allora i migliori mercatini di Natale in programma a Firenze per la fine del 2021, con tutte le date. In fondo all’articolo trovate anche un calendario sintetico. Qui invece i più bei mercatini natalizi in Toscana.

Mercatini di Natale a Firenze: l’evento classico, in piazza Santa Croce a Firenze

Ufficialmente si chiama Weihnachtsmarkt, ma per molti è semplicemnete il “mercatino tedesco di Natale” in piazza Santa Croce: anche per questo 2021 le tipiche casette arrivano nel cuore del centro di Firenze per un mese di eventi. Brezel, strudel, vin brulé e tanto artigianato dal Nord Europa sono i protagonisti di questa festa, anche con la casa di Babbo Natale, canti, musica e iniziative per i bambini. Apertura da sabato 20 novembre 2021.

Le date: dal 20 novembre al 19 dicembre 2021

Orari: qui i dettagli sul mercatino di Natale in Santa Croce

Dove: piazza Santa Croce

Ingresso libero

Natale vintage, il mercatino allo Student Hotel di Firenze

Abbigliamento, accessori e molto altro per regali in stile retrò. Gli spazi dello Student Hotel di viale Lavagnini ospitano il mercatino “Vintage Christmas” organizzato da Pimp my vintage. Domenica 5 dicembre stand selezionati di vintage e artigianato saranno aperti da mattina a sera.

La data: 5 dicembre 20211

Orari: dalle 11 alle 19

Dove: Student Hotel Firenze, viale Lavagnini 70-72

Ingresso libero

Only Usato Xmas Show

Nel chiostro del vecchio Conventino di via Giano della Bella (zona piazza Tasso – porta Romana) tornano i mercatini di Only Usato che l’8 dicembre 2021 propone l’edizione natalizia del market, in collaborazione con il Conventino Caffè Letterario. Sui banchi vintage, usato, handmade e creazioni degli artigiani del conventino, il tutto accompagnato da musica e iniziative. L’ingresso è libero.

Quando: mercoledì 8 dicembre 2021

Orario: 11-19

Dove: via Giano della Bella 20, Firenze

Fierucola di Natale e dell’Immacolata

L’associazione “La Fierucola”, che promuove l’agricoltura di piccoli aziende familiari e l’artigianato tradizionale, organizza due mercatini di Natale a Firenze in questo 2021. Si parte l’8 dicembre con la classica Fierucola dell’Immacolata, in piazza Santo Spirito dalle 9.00 alle 19.00, con particolare attenzione all’artigianato rurale. Domenica 19 spazio poi alla Fierucolina di Natale in piazza del Carmine per trovare idee regalo a km 0 (o quasi), tra cibo bio e giochi in legno. In via di organizzazione laboratori gratuiti per i bambini e visite guidate per gli adulti.

Quando: mercoledì 8 dicembre e domenica 19 dicembre 2021

Orario: 9.00 – 19.00

Dove: piazza Santo Spirito (8 dicembre), piazza del Carmine (domenica 19)

Spazio Natale Emergency a Firenze 2021

Tanti idee regalo (solidali) si potranno trovare nel mercatino dello “Spazio Natale Emergency” di Firenze che dopo lo stop dell’anno scorso torna nel 2021. Il temporary shop dell’associazione umanitaria “trasloca” da via Ginori a via Giberti, subito fuori dal centro. A breve sarà comunicata la location esatta e tutte le novità della nuova edizione. Il ricavato andrà in favore delle attività di Emergency.

Date, orari e luogo saranno comunicati presto dal Gruppo Emergency di Firenze

Mercatini d’artigianato: appuntamento di Natale in piazza dei Ciompi

“Curiosando al mercato“, l’iniziativa promossa da Confesercenti Firenze in piazza dei Ciompi, si tinge dei colori del Natale, con un mercatino speciale a pochi giorni dalle feste. Martedì 23 dicembre stand di artigianato artistico, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, bigiotteria e libri prendono posto alle spalle della Loggia del Pesce. Per informazioni: telefono 055 2036964.

Quando: 23 dicembre 2021

Orario: da mattina a sera

Dove: piazza dei Ciompi

Mercatini ed eventi fuori Firenze: Empoli Città del Natale

I mercatini natalizi partono dal weekend 21 novembre, ma già dal fine settimana precedente il centro di Empoli si trasforma in un grande villaggio di Natale, a ingresso gratuito. In piazza Farinata degli Uberti, intorno alla fontana dei leoni, ci sono tante attrazioni durante i weekend: nevicata, proiezioni sui palazzi e iniziative. In piazza Matteotti luna park e pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre dal 20 novembre in piazza Vittoria mercatini e un’area Lego e per i bimbi.

Le date: attrazioni dal 13 novembre 2021; mercatini di Natale il 20, 21, 27, 28, 30 novembre; 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre.

Dove: centro di Empoli

Orario mercatini: 9.30 – 19.30

Più informazioni sul sito ufficiale.

Il calendario 2021 dei mercatini di Natale a Firenze (2021), quando sono: tutte le date

Ecco quindi in sintesi tutte le date dei mercatini natalizi a Firenze e dintorni in questo 2021:

Mercato di Natale in piazza Santa Croce

dal 20 novembre al 19 dicembre 2021

dal 20 novembre al 19 dicembre 2021 Mercatini, Empoli Città del Natale 2021

il 20, 21, 27, 28, 30 novembre; 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre.

La manifestazione invece inizia dal 13 novembre

il 20, 21, 27, 28, 30 novembre; 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre. La manifestazione invece inizia dal 13 novembre Vintage Christmas – Student Hotel Firenze

domenica 5 dicembre 2021

– Student Hotel Firenze domenica 5 dicembre 2021 Fierucola dell’Immacolata – piazza Santo Spirito

8 dicembre 2021

– piazza Santo Spirito 8 dicembre 2021 Only Usato Xmas Show – Vecchio conventino

8 dicembre 2021

Vecchio conventino 8 dicembre 2021 Fierucolina di Natale – piazza del Carmine

19 dicembre 2021

– piazza del Carmine 19 dicembre 2021 Curiosando al mercato – piazza dei Ciompi

23 dicembre 2021

Articolo in aggiornamento