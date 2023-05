A caccia della finale di Conference League

- Pubblicità -

Ci siamo! La Fiorentina è pronta per la semifinale di Conference League. All’Artemio Franchi, giovedì 11 maggio alle 21, scende il Basilea. Il ritorno, in Svizzera, tra sette giorni. La grande domanda della vigilia, in casa viola, riguardava l’impiego dell’ex di turno, Arthur Cabral. L’attaccante ha qualche fastidio ma dovrebbe essere presente per dare il meglio di sé in una partita che, è inevitabile, sarà per lui particolarmente tesa. Si prevede il “tutto esaurito”.

Le probabili formazioni

Detto di Cabral che dovrebbe scendere da l primo minuto al centro dell’attacco viola, l’altro dubbio è legato a Nico Gonzalez, apparso molto appannato a Napoli. L’alternativa, come sempre, vede Ikoné e Saponara come esterni alti. Davanti a Terracciano, che però non ha effettuato l’allenamento di rifinitura, anche lui per qualche acciacco, e che quindi potrebbe anche lasciare spazio a Cerofolini, squalificato Milenkovic, ecco Igor e Quarta ma potrebbe trovare spazio anche Ranieri, con Dodò e Biraghi ai lati, Mandragora e Amrabat più avanti e Bonaventura trequartista.

Gli svizzeri dovrebbero giocare con gli uomini più esperti: Lang in difesa e Xhaka a centrocampo. A completare il reparto Zeqiri e Amdouni; con loro Males in zona avanzata, mentre sulle fasce dovrebbero agire Ndoye e Millar. Diouf in mediana, Adams e Pelmard in difesa e Hitz in porta.