Giovedì 6 gennaio alle ore 20.45 Fiorentina e Udinese si affronteranno nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Al rientro dopo lo stop natalizio i viola di Vincenzo Italiano tenteranno di tornare ai tre punti dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona ottenuto nell’ultima partita del 2021 prima della sosta. L’Udinese invece cercherà di riprendere da dove aveva lasciato, avendo ottenuto nelle due partite dello scorso anno un pareggio contro il Milan e una rotonda vittoria contro il Cagliari. Ma dove vedere Fiorentina Udinese in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina Udinese dove vederla: Sky o Dazn ?

La partita tra Fiorentina e Udinese sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Udinese in streaming

Fiorentina Udinese sarà trasmessa in streaming su Dazn, su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Fiorentina Udinese in radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RaiRadio1, RaiRadio1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

Fiorentina Udinese in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Udinese in chiaro.