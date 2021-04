Dopo la pausa settimanale, la Fiorentina si appresta ad incontrare il Genoa sabato 3 aprile alle 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: un incontro da non perdere, ma dove vederlo in tv, su Sky o Dazn?

Dove vedere Genoa Fiorentina in tv: sky o dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky: Sky Sport (numero 252 del satellite) anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Dove vedere Genoa Fiorentina in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Genoa Fiorentina sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Genoa Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Genoa Fiorentina in chiaro.