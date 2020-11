Tutto pronto per Roma Fiorentina, domenica primo novembre alle ore 18 all’Olimpico contro la Roma i viola disputeranno la sesta giornata di Serie A dopo la brutta vittoria in seria A. Tutto ciò che c’è da sapere per vedere la partita in diretta in tv, in streaming, su Sky, Sky Go, Now Tv e Dazn.

Dove vedere Roma Fiorentina in tv: sky o dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky: Sky Sport (numero 252 del satellite) anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Diretta a partire dalle ore 218 di domeni 1 novembre 2020.

Dove vedere Roma Fiorentina in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Roma Fiorentina sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Roma Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Roma Fiorentina in chiaro.