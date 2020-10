La Fiorentina alla prova Roma

Archiviata la brutta vittoria in Coppa Italia contro il Padova, che non è piaciuta neppure al presidente Rocco Commisso, la Fiorentina torna a giocare in campionato, domenica alle 18 all’Olimpico contro la Roma.

Rocco Commisso è tornato negli Stati Uniti

Ufficialmente per affari urgenti sul fronte Mediacom, per altri invece i motivi sono da ricercare anche nella paura delle restrizioni legate alla pandemia. Comunque sia, Rocco Commisso ha anticipato di qualche giorno il rientro negli Stati Uniti. La gara contro la Roma la vedrà dal New Jersey, anche perché fortemente deluso dalla prestazione dei viola contro il Padova in Coppa Italia. Il presidente nei 45 giorni di permanenza in Italia ha visto sbloccarsi i permessi per il centro sportivo a Bagno a Ripoli ma non è riuscito a concretizzare nulla sul fronte stadio. Nessuna decisione per un nuovo impianto a Campi Bisenzio, nessuna decisione su una ristrutturazione dell’Artemio Franchi.

Iachini in bilico

Il presidente ha confermato Beppe Iachini in panchina ma lo stesso allenatore è consapevole che le prossime due gare saranno decisive per il suo futuro. Due trasferte, all’Olimpico e poi a Parma, potrebbero cambiare gli scenari. Maurizio Sarri, il candidato numero uno all’eventuale successione, è vicinissimo ad un accordo per svincolarsi dalla Juventus ma è chiaro che ogni decisione verrà presa, se sarà presa, durante la nuova sosta per la Nazionale in programma a metà novembre. Tutto verrà deciso, sentito Rocco Commisso, dal direttore generale viola Joe Barone.

Le probabili formazioni

All’Olimpico Iachini dovrà fare a meno di Pezzella che verrà sostituito, molto probabilmente, da Quarta con Milenkovic e Caceres in difesa. Ribery torna a guidare l’attacco, con lui Kouamé. Lirola e Biraghi sulle fasce. Nella Roma Fonseca dovrebbe schierare sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola. In difesa da valutare Smalling. In attacco Dzeko sostenuto da Pedro e Mkhitaryan.