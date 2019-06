Fiorentina, al via le trattative per la cessione della società

Si è svolto il Consiglio d’amministrazione della Fiorentina. La famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà.

I possibili compratori

Da New York il magnate americano Rocco Commisso ostenta serenità. È certo di avere tutte le carte in regole per poter diventare il nuovo padrone della Fiorentina entro la fine di giugno. In città però ha preso consistenza anche l’ipotesi che possa esserci stata, negli ultimi giorni, un’iniziativa da parte de fondo del Qatar legato ad Al Thani, attuale proprietario del Paris Saint Germain. Si aspetta, nei prossimi giorni, notizie certe sulle trattative in corso.