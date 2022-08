Fiorentina, caccia alla punta. E Jovetic tiene tutti col fiato sospeso

Pubblicità

L’ultima settimana, da sempre la più “calda”. Venerdì si chiude il calciomercato, e c’è da scommettere che “botti” e sorprese questa settimana non mancheranno.

CACCIA ALLA PUNTA. La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Un nome che possa chiudere il cerchio e completare una squadra completamente ridisegnata. Il primo obiettivo è sempre Berbatov, per cui c’è da convincere il Manchester United. Ma le alternative, nel taccuino dei dirigenti viola, non mancano. C’è Borriello, c’è Babel, c’è anche qualche possibile sorpresa dietro l’angolo, qualche nome a sorpresa che può spuntare nel caso in cui sfumino gli altri obiettivi.

JOVETIC. Quel che è certo, è che a Montella un’altra punta serve. Una punta di primo livello, nei piani da schierare a fianco di Jovetic. Già, Jovetic. Dopo la grande prova contro l’Udinese, per l’ennesima volta in questa estate è stata ribadita la sua incedibilità.

JUVENTUS. Ma la Juventus sembra lo stesso intenzionata a fare sul serio. I bianconeri sono, anche loro, a caccia di un attaccante. E ormai il tempo stringe per tutti. Se le piste che portano a Llorente e Dzeko dovessero rivelarsi impraticabili, ecco che Marotta concentrerebbe tutte le sue attenzioni sul montenegrino.

FIATO SOSPESO. Insomma, i tifosi viola stanno col fiato sospeso. In attesa di capire chi arriverà, in attesa di capire cosa ne sarà di Jo-Jo. Poi, dopo venerdì, se ne riparlerà a gennaio.