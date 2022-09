Fiorentina cerca il riscatto contro la Juve

Pubblicità

Arriva presto la sfida più sentita della stagione per i tifosi della Fiorentina che sabato alle 15 saranno allo stadio Artemio Franchi per la sfida contro la Juventus. Gara, come sempre, dai mille risvolti ed aperta a qualsiasi risultato. I viola sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese e col problema del gol. Ormai assente tra i viola da troppe gare. Con la Juve l’occasione del riscatto.

Le probabili formazioni

In casa Fiorentina sono ancora da monitorare le condizioni di Bonaventura e Nico Gonzalez. Entrambi sono stati esclusi contro l’Udinese a causa di problemi fisici. Vincenzo Italiano continua a cambiare ogni volta i giocatori. Possibile, in porta, l’avvicendamento tra Gollini e Terracciano e, al centro dell’attacco, con Jovic che potrebbe prendere il posto di Cabral. Dovrebbero tornare titolari Biraghi e Sottil.

Pubblicità

Massimiliano Allegri non potrà schierare Szczesny, uscito per infortunio durante il primo tempo della sfida vinta contro lo Spezia. Al suo posto è pronto Perin. Possibili alcuni cambi e l’innesto di Di Maria e Kostic.