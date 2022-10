Conference League, dove vedere Fiorentina-Hearts in tv

Pubblicità

Cresce l’attesa per la partita di Conference League Fiorentina – Hearts, ma dove vedere la partita in tv e streaming, anche in chiaro su Tv8? I viola, giovedì 6 ottobre 2022 sono ospiti a Edimburgo, dove affrontano il club scozzese: gli uomini di Vincenzo Italiano vanno a caccia di una vittoria, dopo le ultime due prestazioni deludenti nel torneo europeo, che hanno relegato la squadra all’ultimo posto del girone A, a pari punti con i lettoni del Riga RFS.

A che ora gioca la Fiorentina in Conference League

Il fischio di inizio di Fiorentina – Hearts è in programma alle ore 21 di giovedì 6 ottobre: i tifosi che non potranno seguire la squadra allo stadio Tynecastle di Edimburgo avranno la possibilità di vedere la partita di Conference League in diretta tv o streaming. Gli scozzesi arrivano all’appuntamento forti dell’ultima vittoria a Riga, 2-0 contro l’RFS, che è seguita alla debacle nel primo match del girone con i turchi del Basaksehir (4-0). Il club viola invece ha alle spalle il pareggio di Riga e la sconfitta di Istanbul, mentre non ci sono precedenti tra i viola e i “cuori” scozzesi. Ecco dove si vede la gara di Conference League Fiorentina – Hearts in tv e in streaming.

Dove vedere la partita di Conference League Fiorentina – Hearts

Come detto la partita Fiorentina – Hearts, come altri impegni in Conference League, si potrà vedere anche in chiaro sul digitale terrestre: la diretta è prevista su TV8 (canale 8, qui lo streaming) dalle ore 21 con la telecronaca affidata alla coppia Marianella-Minotti; il match si vede anche su Sky Sport Football (canale numero 203) e Sky Sport (253) con gli stessi commentatori, oltre che in streaming su Now tv e DAZN. Su quest’ultima piattaforma la telecronaca è curata da Pierluigi Pardo e il commento tecnico è di Manuel Pasqual. Nelle prossime settimane gli uomini di Italiano saranno impegnati in altre 3 partite per il girone A (qui quando gioca la Fiorentina in Conference League).