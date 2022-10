Pubblicità

Quella di domani, 6 ottobre alle ore 21, in casa degli scozzesi dell’Hearts è soltanto la terza giornata del girone di Conference League. Ma allora quando gioca la Fiorentina in Conference League, qual è il calendario delle prossime partite del girone A e a che ora si scende in campo? Non ci sarà un attimo di respiro. Si inizia il 6 ottobre, ma poi è previsto il ritorno, allo stadio Franchi, tra Fiorentina e Hearts sette giorni dopo, ovvero il 13 ottobre (calcio d’inizio alle ore 18.45). Due partite decisive per la Fiorentina che attualmente ha un solo punto (insieme al Riga), a -2 dagli scozzesi e a -5 dai turchi del Basaksehir.

Quando gioca la Fiorentina in Conference League: il calendario delle partite del girone A

Dopo il doppio turno con gli scozzesi, la Fiorentina gioca in Conference League il 27 ottobre (ore 18.45), all’Artemio Franchi. Stavolta l’avversario è il Basaksehir e i viola dovranno vendicare il 3-0 dell’andata, una delle partite peggiori della Fiorentina dell’intera gestione Italiano. Successivamente, il 3 novembre, il girone si chiuderà con Rfs-Fiorentina: in questo caso il calcio d’inizio è in programma alle ore 16.30. Per quanto riguarda la copertura televisiva le partite di Conference League in calendario per la Fiorentina si potranno vedere sicuramente su Dazn e Sky: a seconda del match è possibile anche la diretta in chiaro su Tv8.

I rischi eliminazione

Ad oggi i rischi eliminazione ci sono tutti. La Fiorentina in Conference League gioca ora due gare fondamentali contro l’Hearts: servono sei punti per cercare di rimettere a posto la situazione. Sarebbe importante arrivare al primo posto così da non dover fare gli spareggi contro le squadre provenienti dall’Europa, turno in più che deve giocare chi arriva al secondo posto nei gironi di Conference League. Come accaduto anche contro l’Atalanta il problema resta il gol: se la squadra di Italiano non segna si andrà poco lontano.

Il calendario di Conference League: ecco quando gioca la Fiorentina e a che ora

Vediamo in sintesi le date delle prossime partite per i viola, impegnati in Europa, nel girone A di Conference League:

Hearts – Fiorentina

Tynecastle Park Edimburgo, giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21.00 (qui dove vedere la partita in tv e in streaming)



Stadio Franchi di Firenze, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.45

Stadio Franchi di Firenze, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.45

Skonto Stadions Riga, giovedì 3 novembre 2022 ore 16.30

Tutte le informazioni sulle partite di Conference League si trovano sul sito della Uefa.