Fiorentina-Juventus. La partita più attesa

È la partita che tutti i tifosi viola aspettano durante l’anno. La partita da vincere a tutti i costi. Fiorentina-Juventus è, da sempre, la gara per eccellenza eppure i tifosi della Curva Fiesole hanno diramato un comunicato dove chiedono il rinvio della gara, in programma domenica 5 novembre alle 20,45 dopo gli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio tutta la Regione Toscana con, fino ad ora 6 morti e 2 dispersi. I tifosi viola chiedono di spostare la gara anche perché in tante zone, vicino Firenze, ancora si spala acqua e fango, manca l’elettricità, è difficoltoso spostarsi. Difficile che la Lega Calcio dia seguito alla richiesta dei tifosi della Curva Fiesole. Al momento è stato solo disposto un minuto di silenzio per le vittime. Tutti i campionati dilettantistici, a tutti i livelli, sono stati invece sospesi.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano non dovrebbe cambiare molti giocatori rispetto all’ultima gara, lunedì scorso, a Roma contro la Lazio. Terracciano in porta, Parisi giocherà ancora a destra, vista l’indisponibilità di Dodo e Kayode. A completare il reparto dovrebbero esserci Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo spazio ad Arthur e Duncan a sostegno di Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné alle spalle di Beltran, preferito a Nzola.

Massimiliano Allegri schiererà in attacco i due ex viola Chiesa–Vlahovic. Giocheranno Cambiaso e Kostic sulle fasce, con Mckennie, Locatelli e Rabiot per completare il centrocampo a cinque. Confermati anche Gatti, Bremer e Rugani a protezione di Szczesny.