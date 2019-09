Lunghe code ai botteghini fin dal primo giorno di prevendita: è iniziata la caccia ai biglietti per Fiorentina – Juventus, la sfida di campionato più attesa a Firenze, in programma sabato 14 settembre alle ore 15 allo stadio Franchi.

La prevendita si è aperta alle 15 di ieri, giovedì 5 settembre, e subito si sono formate lunghe code davanti al Fiorentina Point. Almeno un centinaio di persone hanno atteso l’apertura davanti alla biglietteria ufficiale della Fiorentina in via Dei Sette Santi.

Fiorentina – Juventus, il prezzo dei biglietti

È la partita più attesa dell’anno e il prezzo dei biglietti, ovviamente, lo riflette. Assistere al match dalle curve (Curva Fiesole e Curva Ferrovia) costa 50 euro. Il parterre scoperto di Maratona e i posti in Maratona costano 80 euro. A 90 euro i biglietti per il parterre di Tribuna laterale, a 100 euro i posti in tribuna laterale. Il settore di Maratona centrale costa 110 euro, mentre con 120 euro ci si può sedere nel parterre di Maratona coperto e nel parterre di tribuna centrale. Biglietti di Poltronissima a 200 euro, tribuna d’onore a 295 euro, tribuna Vip a 375 euro.

Questi i prezzi dei biglietti interi in prevendita. Il giorno stesso della gara il prezzo dei tagliandi aumenterà di una cifra compresa tra i 10 e i 25 euro, a seconda del settore. Ma è assai probabile il tutto esaurito, e quindi difficilmente resteranno biglietti in vendita poco prima del fischio d’inizio. I biglietti ridotti per i ragazzi Under 14 sono in vendita a metà del prezzo del biglietto intero.

Il biglietto per il settore ospiti costa 50 euro ed è acquistabile solo in prevendita.

Dove acquistare i biglietti per Fiorentina – Juventus

La prevendita resterà aperta fino alla vigilia della gara. Chiuderà venerdì 13 settembre alle ore 20. Dalle ore 20.01 del 13 settembre fino all’inizio della partita ogni vendita sarà considerata come “match day”, quindi a prezzo maggiorato.

I biglietti si possono acquistare liberamente presso i punti vendita TicketOne della Toscana. La vendita è sospesa nel resto del territorio nazionale. I biglietti per Fiorentina – Juventus si possono acquistare anche online, sul sito di TicketOne. La vendita web è però aperta solo ai possessori di inViola card.