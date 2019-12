Ultima gara del 2019 per la Fiorentina che al Franchi affronta la Roma. Una sfida decisiva sia per la squadra viola, reduce dal pareggio con l’Inter, chiamata a dare continuità di risultati sia per Vincenzo Montella sempre in bilico sulla panchina.

Le probabili formazioni

Tiene in ansia Federico Chiesa ancora alle prese con una caviglia dolorante, se non dovesse farcela sarà Boateng ad affiancare Vlahovic. Anche Castrovilli ha avuto qualche problema, ma sta meglio e dovrebbe scendere in campo da titolare a formare il centrocampo con Pulgar e Badelj. Paulo Fonseca recupera Smalling al centro della difesa. In preallarme Fazio. In ballottaggio in difesa a destra uno tra Spinazzola e Florenzi; sulla trequarti a sinistra lotta a tre fra Perotti, Mkhitaryan e Under.

Gli allenatori

Vincenzo Montella non nega l’importanza della sfida. “La Roma è un avversario di grande spessore, ci aspetta una gara molto difficile ma contro le grandi abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari, con l’Inter sono arrivati segnali importanti, ci manca solo la vittoria, sarebbe bella riuscirci domani. Dopo la botta alla caviglia rimediata domenica Federico Chiesa non si è allenato con regolarità – ha spiegato il tecnico viola – ieri stava peggio e ha effettuato una risonanza, per adesso è in forse, vedremo col passare del tempo come starà”.

Usa cautela Paulo Fonseca. “Per la Roma la trasferta di Firenze è sempre difficile: e la Fiorentina vista contro l’Inter è una squadra dura da affrontare. Smalling è a disposizione – ha aggiunto il tecnico della Roma – Kluivert invece non ha ancora recuperato del tutto, meglio non rischiarlo”.