Sale l’attesa per Fiorentina-Juventus: i prezzi dei biglietti

Nonostante i prezzi dei biglietti piuttosto alti sale l’attesa per Fiorentina-Juventus: una sfida che per molti tifosi vale il costo del tagliando. La gara, valida per la quinta giornata di serie A 2022/2023, si gioca sabato alle ore 15: lo stadio Artemio Franchi va verso il tutto esaurito e in Curva Fiesole potrebbe essere fatta una coreografia, come da tradizione per gare di questo tipo. Intanto i viola si preparano al match in trasferta contro l’Udinese.

I prezzi dei biglietti delle curve per Fiorentina-Juventus

Per chi vuole assistere alla gara contro i bianconeri una delle scelte più belle è quella delle curve, lì dove il tifo è caldo e il divertimento assicurato. Per la Curva Fiesole e la Ferrovia il prezzo del biglietto per Fiorentina-Juventus è di 30 euro: l’importo sale a 40 se si acquista il sabato della partita, mentre il ridotto è a 17 euro.

Le altre opzioni

Per quanto riguarda i prezzi interi per la partita contro la Juve, in Maratona si va dagli 85 euro del parterre di Maratona coperto ai 55 euro della “semplice” Maratona e ai 40 di quella laterale. La Maratona centrale costa 70 euro, i distinti di Maratona cinque euro in meno. Il prezzo sale se si acquista il biglietto nel match day e in questo caso l’ambito posto del parterre di Maratona coperto costa 95 euro (43 euro il ridotto). Per le tribune il parterre costa 85 euro, il parterre centrale 90, la tribuna esterna 45 e la tribuna laterale 65. Se si vuole avere una visuale ottima la Poltronissima costa 140 euro, la Tribuna d’onore 200 e quella Vip 270. Anche in questo caso i prezzi variano, in alto, per il match day: ad esempio una tribuna laterale costa 75 euro, per un parterre di tribuna centrale servono 100 euro.

I prezzi dei biglietti di Fiorentina-Juventus: focus sul costo dei ridotti

Per gli under 14 ci sono delle tariffe scontate, per cui il prezzo del biglietto per Fiorentina-Juventus è ridotto. La Curva Fiesole, come anticipato, costa 17 euro. Il parterre di maratona coperto 43 euro, la maratona centrale 35 euro. Per quanto riguarda le tribune il parterre laterale costa 30 euro, servono invece 45 euro per un posto centrale. La Tribuna d’Onore ha un costo di 100 euro, quella Vip di 135 euro. A questo sito tutte le informazioni per l’acquisto su Vivaticket.