La Fiorentina a Cremona in mezzo al doppio impegno europeo

Archiviata l’andata degli ottavi di finale di Conference League con la vittoria sul Sivasspor, prima della gara di ritorno che si terrà in Turchia giovedì prossimo alle 18,45 la Fiorentina torna a giocare in trasferta, in campionato, a Cremona domenica alle 15. Ottima opportunità per saggiare il terreno di gioco in vista della semifinale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrebbe confermare conferma il modulo che ha vinto (1-0) contro il Sivasspor con Terracciano in porta, il ritorno di Milenkovic nella linea di difesa. A destra Venuti dovrebbe dare riposo a Dodo. Barak, autore della rete contro i turchi, cerca un posto a discapito di Bonaventura. In ballottaggio davanti Cabral e Jovic col brasiliano favorito. Sulle fasce altro ballottaggio: Gonzalez-Ikoné a destra, mentre a sinistra Saponara è favorito su Sottil e Kouame.

Davide Ballardini dovrà fare ancora a meno di Chiriches e Aiwu, mentre Ferrari rientra dalla squalifica e dovrebbe giocare con Carnesecchi, Bianchetti e Vasquez, mentre sugli esterni agiranno Valeri e Sernicola. Meité torna in regia affiancato da Pickel e l’ex di turno Benassi. In attacco Dessers punta ad un posto da titolare, per affiancarlo Okereke è in vantaggio su Tsadjout.