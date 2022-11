La Fiorentina cerca ancora un successo in trasferta

- Pubblicità -

Un tempo Sampdoria – Fiorentina era una sfida per l’Europa. Oggi, entrambe le squadre sono a caccia di punti per risalire la classifica. La Samp è in una situazione difficilissima ed è a serio rischio retrocessione, i viola puntano ad una posizione migliore. Del resto le vittorie in Europa ed il primo successo in trasferta, in campionato, domenica scorsa a La Spezia ha rinvigorito il gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Si gioca domenica, al Luigi Ferraris, alle 15.

Le probabili formazioni

Fiorentina, reduce dalle vittorie scaccia-crisi contro Spezia e Rfs Riga tra campionato e Conference League, rimane con una classifica al di sotto delle aspettative con 13 punti in 12 gare. Si va verso la conferma di Terracciano in porta e difesa a quattro con Martinez Quarta e Igor che si giocano il posto da centrale insieme a Milenkovic, ai lati agiranno invece Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat potrebbe essere sostituito da Mandragora, reparto completato da Barak e Bonaventura. Infine il tridente offensivo di Italiano: Kouamè e Ikonè ai lati con Jovic punta centrale. Partirà dalla panchina Cabral che nelle ultime partite ha però sempre segnato.

I blucerchiati sono terzultimi in classifica con 6 punti, due in meno del Lecce che oggi sarebbe la prima formazione a salvarsi. Qualche problema fisico per Sabiri nel corso della settimana, recuperato invece Quagliarella che partirà comunque dalla panchina. Audero in porta e poi linea a quattro con Amione che potrebbe essere dirottato a sinistra al posto di Augello con Colley e Ferrari al centro e Bereszynski a destra. A centrocampo Rincon e Villar e infine Caputo in attacco con il supporto di Djuricic, Gabbiadini e Leris.

Lunedì il sorteggio europeo

Lunedì la Fiorentina conoscerà l’avversaria dei playoff di Conference League. I Viola, secondi nel girone giocheranno contro una delle terze di Europa League. Andata il 16 febbraio, ritorno a Firenze il 23 febbraio 2023. La Fiorentina pescherà una tra la squadra norvegese del Bodø/Glimt, i ciprioti dell’AEK Larnaca, i bulgari del Ludogorets, i portoghesi del Braga, i moldavi dello Sheriff Tiraspol, gli azeri del Qarabağ oppure i turchi del Trabzonspor. Escluso il derby con la Lazio.