La Fiorentina cerca continuità contro il Genoa

Seconda trasferta consecutiva per la Fiorentina che al Luigi Ferraris affronta, sabato 18 alle 15, il Genoa. I viola sono alla ricerca della continuità. Dopo due vittorie di fila c’è voglia di non fermarsi.

Le probabili formazioni

Ballardini dovrebbe ritrovare mentre sarà assente Caicedo, costretto a saltare un’altra gara per un fastidio al flessore. Altre scelte del grifone: Maksimovic a destra e Fares a sinistra. Nella Fiorentina restano aperti tre ballottaggi. Tra i pali dovrebbe tornare Dragowski, ma Terracciano spinge. In difesa Quarta è in vantaggio su Igor. Confermato il tridente con Nico Gonzales, al rientro, e Callejon al fianco di Vlahovic.

L’allenatore

Alla vigilia della trasferta col Genoa Vincenzo Italiano sprona la Fiorentina: “Tre giornate e due mesi di lavoro sono pochi per dare giudizi definitivi – ha commentato il tecnico viola – ed un primo bilancio si può fare dopo 10, 15 partite. Ora godiamoci il momento, quando è uscito il calendario ero piuttosto timoroso invece abbiamo raccolto 6 punti. Siamo contenti ma la strada è ancora lunga, pensiamo a spingere forte per dare continuità ai due successi e diventare prima di tutto una squadra vera, con un’identità precisa e la stessa organizzazione in casa e fuori. Essendo un gruppo giovane i margini di miglioramento sono enormi, l’importante è continuare a credere in maniera ossessiva in ciò che facciamo”.