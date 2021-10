La Fiorentina cerca continuità contro la Lazio

La notizia di Nico Gonzalez positivo al Covid è arrivata come una mazzata sulla Fiorentina, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e che domani (alle 20,45) gioca all’Olimpico contro la Lazio, nel turno infrasettimanale. La squadra è in una bolla precauzionale e dovranno essere tutti verificati prima dell’inizio del match. I ragazzi di Vincenzo Italiano cercano continuità contro una squadra ferita e che ha perso malamente nell’ultimo turno contro il Verona. Da reinventare l’attacco dove appare confermato Saponara e con l’innesto di Sottil o Callejon a sostituire Gonzalez.

Probabili formazioni

In porta ci sarà ancora Terracciano. Nella linea difensiva Odriozola potrebbe riprendersi il posto a danno di Venuti, con Biraghi certo del posto sul fronte opposto. In mezzo confermato Milenkovic anche se potrebbe giocare Igor. A centrocampo Torreira davanti alla difesa e Bonaventura mezzala destra anche se potrebbe rientrare dal primo minuto Castrovilli. In ballottaggio Maleh con Duncan. In avanti dovrebbe giocare ancora Saponara con Sottil e Vlahovic di punta ma l’assenza di Gonzalez rimescola tutte le carte. Possibile anche l’impiego di Callejon.

Sarri si affiderà alla coppia centrale titolare, Luiz Felipe e Acerbi, davanti a Reina. Lazzari e Hysaj sulle fasce, Cataldi o Leiva in cabina di regia. Milinkovic-Savic e Basic in vantaggio su Luis Alberto. Davanti Felipe Anderson, Immobile e Pedro.