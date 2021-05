La Fiorentina cerca punti contro la Lazio

Fare punti contro la Lazio e poi aspettare la gara di domenica tra Benevento e Cagliari. La Fiorentina non è ancora salva ed ogni partita deve essere giocata col massimo impegno. L’obiettivo, sabato alle 20,45, è non perdere contro la Lazio di Simone Inzaghi ancora in corsa per i posti in Europa.

Probabili formazioni

Beppe Iachini non dovrebbe fare grandi cambiamenti rispetto alla gara pareggiata a Bologna. Sarà sicuramente assente, per squalifica, Igor mentre Borja Valero è infortunato. Possibile convocazione per Kokorin, in ripresa, anche se non ci sono certezze. In difesa Quarta dovrebbe restare ancora fuori e dunque sono confermati Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle fasce Venuti e Biraghi. A centrocampo Amrabat e Bonaventura con Pulga in mezzo. Ancora una volta non dovrebbe partire titolare Castrovilli. In attacco confermati Ribery e Vlahovic. Nella Lazio dovrebbe rientrare Milinkovic a centrocampo e giocherà con Leiva e Luis Alberto e gli esterni Lazzari e Lulic mentre Inzaghi deciderà solo poco prima della gara se impiegare in porta Reina o Strakosha. In attacco confermata la coppia formata da Correa e Immobile. Arbitrerà Maresca di Napoli.