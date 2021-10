La Fiorentina cerca punti in laguna

Chiusa la parentesi per le Nazionali, si torna in campo per l’ottavo turno della serie A. la Fiorentina gioca lunedì 18 ottobre (alle 20,45) allo stadio Penzo contro il Venezia. Arbitrerà Luca Massimi, della sezione di Termoli.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Dragowski in porta, causa infortunio, e dunque spazio a Terracciano. In forse Milenkovic, dopo l’infortunio riscontrato in Nazionale, quindi sicuri per la difesa Quarta e Igor. Sulle fasce confermati Odriozola e Biraghi. A centrocampo tanti dubbi da risolvere. Sia Pulgar che Torreira rientreranno solo alla vigilia della gara dal Sudamerica. Favorito è Pulgar ma potrebbe, alla fine, trovare spazio Amrabat. Sempre a centrocampo giocheranno Bonaventura e Duncan. In avanti Vlahovic con Callejon e Nico Gonzalez, anche quest’ultimo in arrivo dall’Argentina.

Nel Venezia dovrebbe debuttare, tra i pali, il neo acquisto Sergio Romero. In difesa dovrebbero giocare Mazzocchi, Caldara e Ceccaroni. Sulla sinistra in ballottaggio Haps e Molinaro. A centrocampo Vacca e Busio, in mezzo con Crnogoj alto a destra e Johnsen largo a sinistra. In attacco Henry e Forte si giocano il ruolo di prima punta con Aramu dietro come seconda punta.

Situazione Gaetano Castrovilli

Il centrocampista viola si è sottoposto a nuove valutazioni cliniche. Queste hanno finalmente consentito ai medici di poter dare il via libera al calciatore pugliese per riprendere gli allenamenti. Per il ritorno vero e proprio all’agonismo di una partita c’è ancora da aspettare un po’. La prossima sosta è prevista dopo la trasferta di Torino contro la Juventus del 6 novembre. È probabile che allora Castrovilli possa tornare in campo da titolare.