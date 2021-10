La Fiorentina contro il Cagliari, per dimenticare Venezia

L’obiettivo è archiviare velocemente la sconfitta contro il Venezia e tornare a vincere. Domenica (alle 15) allo stadio Artemio Franchi arriva il Cagliari. Saranno presenti molti più tifosi, dato che la capienza è stata portata al 75%, e c’è il rischio che ci possano essere contestazioni in caso di mancata vittoria.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano, che ci ha abituato a svariati cambi, si affiderà ancora a Terracciano in porta. In difesa Martinez Quarta e Milenkovic al centro. Odriozola e Biraghi sulle fasce. Indisponibile Pulgar, a centrocampo dovrebbero giocare Torreira in regia, con Bonaventura e Duncan ma è possibile l’inserimento di Maleh. Senza Sottil, squalificato, accanto al discusso Vlahovic dovrebbero giocare Gonzalez e Callejon con Saponara pronto a subentrare.

Nel Cagliari di Walter Mazzarri giocherà l’ex di turno Caceres con Godin e Carboni davanti al portiere Cragno. Assente Dalbert, infortunato, troveranno spazio Marin, Strootman, Deiola, Nández e Lykogiannis. In avanti spazio a Keita e Joao Pedro.