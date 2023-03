La Fiorentina contro il tabù big

- Pubblicità -

Sarà una partita all’insegna di Davide Astori quella che si giocherà sabato (alle 20,45) allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Milan. Proprio in occasione della partita le due squadre ricorderanno il quinto anniversario della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina cresciuto nelle giovanili del Milan. L’Associazione Davide Astori ha organizzato, prima della gara, una raccolta fondi per cui si è schierato in prima persona anche Stefano Pioli, allenatore rossonero e tecnico di Davide nel momento della sua scompara.

Le probabili formazioni

La Fiorentina non ha mai vinto contro le prime della classifica. Contro il Milan gli uomini di Italiano tenteranno l’impresa, reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta a Verona. Nella linea difensiva davanti a Terracciano rientrerà Milenkovic a fianco di Igor. A sinistra Biraghi al posto dell’infortunato Terzic. Ballottaggio aperto tra Barak e Bonaventura a centrocampo, in attacco Saponara e Ikone si contendono un posto nel tridente completato da Gonzalez e Cabral.

Stefano Pioli cambierà qualcosa nella formazione anche perché dovrà fare a meno degli squalificati Leao e Krunic. Al posto del bosniaco potrebbe giocare Bennacer, anche se Pioli valuterà il suo utilizzo molto attentamente. In alternativa Pobega o Vranckx. Al posto di Leao dovrebbe esserci Rebic, assieme a De Ketelaere al posto di Dìaz e a uno tra Giroud e Origi. Saelemaekers farà rifiatare Messias. Possibile l’impiego di Ibrahimovic a gara in corso.