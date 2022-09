La Fiorentina deve allontanare la crisi

Pubblicità

Viola in emergenza ed in crisi di gioco e di risultati. Dopo la sconfitta in campionato a Bologna ed il brutto ko subito ad Istanbul in Conference League la squadra di Vincenzo Italiano cercherà domenica (alle 15) contro il Verona di ritrovare la via del successo. Una situazione poco immaginabile ad inizio stagione e che sta impensierendo, non poco, i tifosi.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano è in chiara emergenza in difesa. Giocherà Terracciano in porta. Gollini, dopo la brutta prestazione offerta in Turchia, sarà tenuto a riposo. Mancherà, contro l’Hellas, anche Dodo, Igor e Milenkovic, è da valutare Quarta fermato che ha avuto, ad Istanbul, un problema fisico a pochi minuti dall’inizio della partita. In avanti Ikone, Jovic e Saponara con Nico Gonzalez sono ancora in dubbio. A centrocampo spazio a Bonaventura, Amrabat e Barak.

Nel Verona Cioffi potrebbe presentarsi a Firenze con il gruppo per intero, l’unico dubbio è Faraoni. Lasagna ed Henry confermati in attacco. Coppola dovrebbe affiancare Hien e Ceccherini in difesa. Confermato il giovane Doig, con spostamento di Lazovic al centro del centrocampo.