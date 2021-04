La Fiorentina torna alla vittoria a Verona

Dopo oltre un mese la Fiorentina ritrova la via della vittoria e batte il Verona. Tre punti molto importanti nella corsa salvezza ed una iniezione di morale. Decidono il rigore di Vlahovic ed il gol di Caceres. Inutile la rete di Salcedo. Grande sofferenza nell’ultima parte della gara col Verona che pressa negli ultimi venti minuti. Il ritiro ed il silenzio stampa è servito e continuerà anche in vista della gara di domenica contro la Juventus.

Primo Tempo

Il Verona parte molto bene. Al 3’ il tiro di Bessa viene salvato sulla linea da Biraghi. Al 12’ si vede Vlahovic che ci prova di testa ma spedisce alto. Al 18’ è Venuti a salvare la porta viola sul colpo di testa di Lasagna. Al 35’ gran tiro di Ribery ma Silvestri para. La svolta arriva poco prima dell’intervallo. Venuti serve a centro area, velo di Ribery e inserimento di Bonaventura che viene steso da Barak. È calcio di rigore e Vlahovic sigla il sedicesimo gol in campionato per l’1-0 col quale si chiude il primo tempo.

Secondo Tempo

Nonostante il Verona mantenga il possesso palla al 64’ è la Fiorentina a raddoppiare. È Caceres a segnare, di potenza, sugli sviluppi di un piazzato ben calciato da Biraghi. Al 71’ gli scaligeri riaprono i giochi accorciando con Salcedo, da poco fatto entrare in campo da Juric. Zaccagni serve Faraoni che, di testa, serve Salcedo che riesce a superare Caceres e batte Dragowski per il 2-1. Nel finale grande forcing del Verona ma gli uomini di Beppe Iachini reggono l’urto e chiudono vincendo una gara delicata in vista del match di domenica, al Franchi, contro la Juventus.

Ancora silenzio stampa

Ancora bocche chiuse in casa Fiorentina nonostante la vittoria contro il Verona. Tutti in silenzio almeno fino al match contro la Juventus. La strategia ha portato bene e dunque nessuna dichiarazione almeno fino alla gara contro i bianconeri.