La Fiorentina vuole ripetersi in campionato

Inebriata dal successo di coppa, in Portogallo contro il Braga, la Fiorentina punta a trovare slancio anche in campionato nel derby contro l’Empoli. Si gioca domenica 19 ottobre alle 15 allo stadio Artemio Franchi.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano cambierà qualcosa rispetto alle ultime uscite. Terracciano confermato in porta, nella linea difensiva rientrano Dodo e Quarta, con Milenkovic che potrebbe sedere in panchina insieme a Biraghi. Spazio a Terzic a sinistra. In mezzo Amrabat e Mandragora con Bonaventura e Barak a contendersi il posto di mezzala offensiva. Davanti uno tra Gonzalez e Saponara mentre dovrebbe partire titolare Ikoné. Ballottaggio aperto tra Jovic e Cabral, entrambi a segno con una doppietta in Portogallo, per il ruolo di attaccante.

Nella difesa dell’Empoli mancherà Parisi, appiedato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro lo Spezia, al suo posto giocherà Cacace. Confermata la coppia centrale Luperto-Ismajili, mentre a destra ancora un ballottaggio tra Ebuehi e Stojanovic con il primo favorito dopo le ultime buone prestazioni. A centrocampo scontata la presenza di Marin in regia, con Bandinelli e Akpa Akpro che dovrebbero agire ai suoi lati. Sulla trequarti Baldanzi a supporto di Caputo e probabilmente Cambiaghi che, comunque, è in ballottaggio con Satriano.