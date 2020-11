La Fiorentina sfida la capolista Milan: le probabili formazioni

La Fiorentina sfida la capolista Milan, a San Siro, domenica alle 15 dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese. Una sfida, per la nona giornata, molto difficile che dovrebbe però vedere in campo Ribéry ed il ritorno di Callejón: ecco le probabili formazioni di Milan – Fiorentina.

Fiorentina a San Siro

Cesare Prandelli è a caccia della prima vittoria in campionato e vuol far dimenticare il debutto, con sconfitta, subito contro il Benevento. Dovrebbero essere impiegati quasi tutti gli interpreti rimasti fuori dalla gara di Udine in Coppa Italia, a cominciare da Franck Ribéry fino a Callejón e Bonaventura. Montiel, l’eroe di Coppa, tornerà in panchina. Caceres giocherà a destra con Milenkovic, Pezzella e Biraghi a difendere Dragowski, a centrocampo tornerà dal primo minuto Pulgar accanto ad Amrabat e Castrovilli mentre una delle ipotesi che si fa strada è l’impiego di Bonaventura alle spalle di Ribéry e Vlahovic. Se dovesse essere, invece, impiegato Callejón dall’inizio, Prandelli potrebbe optare per un tridente con lo spagnolo accanto al francese ed il giovane serbo e Bonaventura che resterebbe in panchina insieme a Cutrone.

Milan – Fiorentina, le probabili formazioni

I rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, che dopo essersi infortunato a Napoli dovrà rimanere lontano dai campi per alcune settimane. Per sostituire lo svedese Stefano Pioli dovrebbe inserire, l’ex di turno, Ante Rebic, spostato nel ruolo di prima punta, con l’inserimento di Castillejo e Brahim Diaz sulla trequarti. Sarà a disposizione anche Saelemaekers. In panchina sia il giovane Colombo che Bonera.