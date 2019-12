A Torino senza Ribéry e Pezzella ma con Federico Chiesa recuperato: grazie a questo e al successo ritrovato in Coppa Italia dopo le tre sconfitte consecutive riprende il campionato della Fiorentina.

Montella fiducioso

“Le vittorie aiutano sempre e quella di martedì è arrivata in un momento per noi fondamentale – ha detto il tecnico della Fiorentina presentando la partita di domenica, alle 15, contro il Torino – e sono orgoglioso della risposta data dai ragazzi, ora ci aspetta un’altra partita importante con una squadra costruita da anni per lottare per l’Europa. Ma noi siamo qui per lottare”.

Il rientro di Federico Chiesa

“Veniamo da una striscia negativa e ciò rode a noi e al nostro presidente: dobbiamo reagire. Intanto tornerà Chiesa dopo uno stop di tre partite. e’ recuperato fisicamente e mentalmente, ha voglia di esserci e io ho voglia di farlo giocare e che ci faccia vincere – ha aggiunto Montella – perché Federico è un calciatore straordinario che può fare la differenza a qualsiasi livello”. Mancheranno Ribéry e Pezzella e forse ancora Boateng, quanto alla formazione Montella ha ancora due giorni per decidere se dare fiducia a Vlahovic (Pedro finora non lo ha del tutto convinto) e confermare l’ex Benassi autore l’altra sera della doppietta decisiva al posto di Badelj.

Le scelte di Mazzarri

Iago Falque avrà ancora bisogno di lavoro personalizzato, Belotti non recupera per la gara di domenica mentre Edera è squalificato. Problemi fisici in casa Torino anche per Millico. Walter Mazzarri è intenzionato a riproporre il tridente atipico Verdi-Lukic-Berenguer, con Zaza destinato a fare panchina. Il terzetto difensivo davanti a Sirigu sarà composto da Izzo-Nkoulou-Bremer che verranno confermati in blocco, mentre la coppia di mediani sarà Rincon-Baselli. Sulle fasce si profila un ballottaggio tra De Silvestri e Aina, dalla parte opposta agirà Ansaldi.