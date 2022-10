Aumento pensioni 2022-2023: cosa cambia da novembre, la tabella

Più soldi per gli assegni fino a 35.000 euro, mentre a novembre saranno pagati anche gli "arretrati" e si attende il nuovo decreto per il 2023: tutte le novità sulle pensioni

Scatta l’aumento delle pensioni, con l’anticipo della rivalutazione sugli assegni di ottobre, novembre e dicembre 2022 e che quindi riguarderà anche la tredicesima, in attesa dell’adeguamento per il 2023. Si tratta di una misura prevista dal decreto aiuti bis per far fronte all’aumento dei prezzi e al caro-bollette. L’Inps intanto ha diffuso con una circolare una tabella di esempio, dove sono riportati i nuovi importi che si definiranno con l’aumento delle pensioni per effetto dello sblocco anticipato della rivalutazione (quella che tecnicamente si chiama “perequazione”).

A chi spetta la perequazione straordinaria

Secondo il decreto aiuti bis l’aumento per effetto dello sblocco interesserà solo chi ha un reddito fino a 35.000 euro (comprese le pensioni di invalidità civili, gli assegni sociali e le pensioni sociali): la rivalutazione straordinaria scatta quindi per chi a settembre ha ricevuto un assegno mensile lordo fino a 2.692 euro. Sono esclusi da questo provvedimento invece i prepensionamenti (ad esempio Ape sociale, isopensione, assegno straordinario di solidarietà, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività), le indennità di accompagnamento, le indennità per i non vedenti (parziali e assoluti), l’indennità di frequenza, di comunicazione e per i lavoratori affetti da talassemia.

A quanto ammonta l’aumento delle pensioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

Non più di 52,44 euro lordi al mese: è questo il limite di importo per l’aumento delle pensioni di ottobre, novembre e dicembre 2022. La cifra cambierà ovviamente in base al reddito. La tabella riportata nella circolare 114 dell’Inps, pubblicata lo scorso 14 ottobre, definisce 3 diverse fasce:

pensione mensile lorda fino a 2.097 euro

aumento del 2% pensione mensile lorda da 2097,41 a 2.621,75 euro

aumento dell’1,8% pensione mensile lorda da 2621,76 a 2.692 euro

aumento dell’1,5%

Questa rivalutazione riguarderà, in proporzione, anche la tredicesima. L’aumento delle pensioni sarà pagato in automatico a chi ne ha diritto dal mese di novembre 2022: ecco la tabella pubblicata nella circolare sull’Inps, riguardo allo sblocco straordinario della rivalutazione.

Inoltre da novembre 2022 scatta un altro piccolo aumento per le pensioni, questa volta una tantum, per effetto degli “arretrati”: il conguaglio anticipato dello 0,2%, ossia la differenza tra l’inflazione prevista l’anno scorso (1,7%)e quella effettiva (1,9%). Per chi ha una pensione fino a 20.000 euro a partire da novembre è previsto inoltre il pagamento del nuovo bonus da 150 euro.

Aumento delle pensioni per il 2023

Si attendono intanto le comunicazioni ufficiali sulla rivalutazione delle pensioni nel 2023. Tra una manciata di settimane sarà pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro riguardo all’adeguamento dei trattamenti previdenziali al costo della vita, in base alle previsioni Istat sull’inflazione. Stavolta la rivalutazione sarà importante, visto che dopo anni di crescita dei prezzi quasi assente, l’inflazione italiana viaggia adesso intorno all’8%.