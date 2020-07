Ad oggi, la scadenza è fissata per il 17 agosto. L’intenzione del governo è però quella di concedere una proroga al blocco dei licenziamenti: fino a quando? L’ipotesi al momento più accreditata è quella di prolungare tutto fino a Natale, sia i licenziamenti bloccati che la cassa integrazione per Covid.

La proroga del blocco dei licenziamenti è stata confermata dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha chiarito alcuni dei criteri ma non si è espresso su fino a quando la misura verrà prolungata.

Licenziamenti bloccati, ma fino a quando?

Intervistato a “In onda”, programma de La 7, Gualtieri ha detto che la proroga dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali ci sarà, ma che entrambi saranno resi “gradualmente selettivi” in base ai settori economici più danneggiati dal Covid 19.

Proroga sì, ma non per tutti dunque. Così come dovrebbe avvenire per la cassa integrazione, i settori più colpiti dalla pandemia godranno del blocco dei licenziamenti più a lungo, probabilmente fino a Natale.

Contratti a termine, verso una nuova proroga per Covid

Una proroga è attesa anche per quanto riguarda i contratti a termine e a tempo determinato. Già il decreto Cura Italia prevedeva che le aziende potessero rinnovare e prolungare i contratti a termine anche oltre i limiti di rinnovo fissati dalla legge.

Se infatti nel bel mezzo della crisi un’azienda si trovasse costretta a scegliere tra convertire un contratto a termine in indeterminato oppure interrompere il rapporto di lavoro, è probabile che in molti casi sarebbe costretta a scegliere la seconda strada. La misura puntava pertanto a proteggere i lavoratori e garantire la continuità dei contratti.

La possibilità di rinnovo dei contratti a termine, al momento, è estesa fino al 30 agosto. L’idea sarebbe di portare anche quella fino a dicembre.

Il governo sta studiando poi una serie di agevolazioni per le assunzioni. Ancora niente di definito: si parla di premi per l’assunzione di giovani e donne e sgravi fiscali per la stabilizzazione di nuovi rapporti di lavoro.