Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto “cura Italia” del 17 marzo 2020 entra in vigore: ecco il testo integrale in formato pdf del pacchetto di misure straordinarie per l’emergenza coronavirus.

Il decreto “cura Italia” in Gazzetta ufficiale dal 17 marzo 2020: il testo in formato pdf

Aiuti alle famiglie, ammortizzatori sociali, sostegno ai lavoratori. Il decreto “cura Italia” pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2020 contiene una serie di provvedimenti straordinari per sostenere l’economia durante l’emergenza coronavirus.

Partite Iva e lavoratori dipendenti: i bonus del decreto cura Italia

Sono due i bonus per i lavoratori previsti dal decreto 17 marzo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il primo è un premio una tantum da 500 euro per partite Iva e lavoratori autonomi, liberi professionisti e i Co.co.co. L’altro è invece un bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti che hanno dovuto continuare a lavorare anche nei giorni dell’emergenza coronavirus. Sarà erogato direttamente in busta paga.

Decreto cura Italia, gli aiuti alle famiglie

Due le misure tra le quali potranno scegliere i genitori di figli in età scolare durante l’emergenza coronavirus. Fino a 15 giorni di congedo parentale straordinario al 50% dello stipendio per chi ha figli di età inferiore ai 12 anni. Oppure, in alternativa, 600 euro di voucher baby sitter.

Mutui e affitti, cosa prevede il decreto cura Italia

Mutui sospesi per un anno e mezzo alle famiglie in difficoltà: il decreto cura Italia prevede lo stop alle rate del mutuo sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi in difficoltà. Per gli affitti degli esercizi commerciali il decreto prevede un meccanismo “taglia tasse” per chi ha dovuto chiudere nei giorni dell’emergenza.