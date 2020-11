Bonus pc e internet in Toscana: lista dei comuni dove si può richiedere

Non per tutti, ma solo per i territori più disconnessi dal web, sui monti, nelle isole e in campagna. Dal 9 novembre 2020 parte anche in Toscana il bonus pc e internet, con uno sconto fino a 500 euro per la connessione a barda larga e la fornitura di computer o tablet, ma nella nostra regione questo buono è rivolto solo ai residenti in poco più di 130 Comuni, la cui lista è stata pubblicata sul sito di Infratel.

La Regione Toscana, insieme a Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Friuli, ha deciso in sede di Comitato Banda Ultralarga (COBUL) di limitare il piano voucher internet solo ad alcune aree specifiche. Da noi quindi il pacchetto di agevolazioni riguarda solo i piccoli Comuni e quelli in zone che soffrono maggiormente del cosiddetto “digital divide”, non le grandi città in cui la fibra è realtà da tempo.

Chi può ottenere il bonus pc 2020 in Toscana

I requisiti sono gli stessi del piano voucher nazionale, curato da Infratel, società del Ministero per lo Sviluppo economico. E quindi anche in Toscana per richiedere il bonus per internet e pc il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore a 20.000 euro e può ottenere l’agevolazione per attivare nella propria abitazione la prima connessione fissa a banda larga oppure per potenziare quella già esistente (velocità inferiore a 30Mibut/s in download). In più si potrà avere un computer o un tablet a seconda delle offerte degli operatori di tlc aderenti.

La strumentazione elettronica sarà fornita dalle compagnie telefoniche, con le modalità previste dalle stesse società, e dopo 1 anno dall’attivazione del contratto internet il computer o il tablet diventeranno proprietà del cliente. Si tratta di un aiuto una tantum, di cui si può fare richiesta solo una volta direttamente ai gestori (qui tutti i dettagli sul bonus computer a livello nazionale). E’ ora allo studio un nuovo piano voucher per le famiglie con un Isee fino a 50.000 euro.

Computer e internet, la lista della Regione Toscana: i Comuni dove richiedere il bonus pc

Da Firenze a Pisa, da Prato a Siena, le grandi città toscane sono escluse dal bonus pc e internet che parte il 9 novembre 2020: possono richiedere il “buono connessione” e il computer in comodato d’uso solo le utenze che si trovano in 135 Comuni, distribuiti nelle 10 province della regione.

Si tratta di cittadine, grandi e piccole, collocate in territori montani, di campagna o sulle isole dell’Arcipelago. Si va dalla Val d’Orcia al Mugello (con Borgo San Lorenzo, Barberino e Firenzuola, solo per citarne alcuni), dall’Isola d’Elba al Giglio, dalla Garfagnana fino a Volterra.

Dove scaricare l’elenco completo

Ecco dove si può richiedere il bonus pc e internet, in base alla lista stilata dalla Regione Toscana: da questo link è possibile scaricare il file in formato Excel, pubblicato sul sito di Infratel, con la lista di tutti i Comuni.