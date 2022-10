Che cosa sono le monete Fiat?

Pubblicità

La moneta fiat, nota anche come valuta fiat, è il termine tecnico utilizzato per indicare il denaro emesso da un governo e che non è sostenuto da un bene fisico, come ad esempio l’oro. Anche i materiali della moneta fiat non hanno molto valore, si pensi, ad esempio, all’euro o al dollaro statunitense.

Nonostante ciò, è una moneta a corso legale, la legge la riconosce dunque come mezzo accettabile per pagare debiti, tasse ed altri obblighi finanziari. Non essendo sostenuta da materie prime, la moneta fiat offre alle banche centrali un maggiore controllo sull’economia, anche se stampare troppa moneta può portare all’iperinflazione.

Le prime prove del sistema di valuta fiat sono state trovate nell’XI secolo in Cina. Da allora sono state create oltre 700 valute fiat e la più antica che ancora oggi viene scambiata è la sterlina britannica. Se volete scoprire il suo funzionamento e perché si chiama moneta fiat vi suggeriamo di proseguire con la lettura!

Perché si chiama moneta fiat?

Ora che avete chiaro cos’è una moneta fiat, vi mostreremo il perché si chiama così. Il nome deriva dalla parola latina “fiat”, che indica un’imposizione da parte di un’autorità. Nel caso specifico, è il governo a stabilire il valore della valuta e tale valore non è rappresentato da un altro asset o strumento finanziario come ad esempio l’oro.

Come funzionano le monete fiat?

La moneta fiat costituisce l’attuale sistema monetario mondiale. Nel sistema della moneta fiat, la valuta nazionale emessa dal governo non è legata ad alcun bene fisico. Il suo valore dipende invece dall’andamento dell’economia di un Paese e dalla sua gestione da parte dei governanti.

Le monete fiat non hanno un valore intrinseco. Pertanto, sono inutili al di fuori del loro ruolo quotidiano di moneta legale. Il valore di una moneta nazionale dipende dalla fiducia delle persone: finché il suo potere d’acquisto non diminuisce significativamente in un breve periodo, la gente non perde la fiducia in essa.

Inoltre, le banche centrali controllano la quantità di moneta in circolazione. Attraverso la politica monetaria, queste istituzioni possono manipolare l’offerta di moneta, immettere liquidità nel mercato e fissare i tassi di interesse per orientare l’economia nella direzione desiderata.

Il sistema della moneta a corso legale consente alle banche centrali di stampare denaro dal nulla a loro piacimento. Di solito lo fanno per avere accesso a maggiori fondi senza aumentare le tasse. Anche i governi dei Paesi le cui economie sono grandi, forti e stabili ricorrono spesso all’indebitamento per spendere oltre i propri mezzi.

Vantaggi delle monete fiat

Le monete fiat, nonostante non abbiano un valore intrinseco, apportano diversi vantaggi. Vediamoli brevemente:

Possono accelerare la ripresa economica . Le valute Fiat danno ai governi la possibilità di controllare l’offerta di moneta e di rivitalizzare un’economia debole.

. Le valute Fiat danno ai governi la possibilità di controllare l’offerta di moneta e di rivitalizzare un’economia debole. Possono promuovere la crescita economica . La regolazione di una valuta fiat all’interno di un’economia sana contribuisce a migliorare il tenore di vita. Se fatto con moderazione e per il giusto motivo, l’aumento della quantità di moneta in circolazione può rafforzare ulteriormente l’economia.

. La regolazione di una valuta fiat all’interno di un’economia sana contribuisce a migliorare il tenore di vita. Se fatto con moderazione e per il giusto motivo, l’aumento della quantità di moneta in circolazione può rafforzare ulteriormente l’economia. Sono pratiche. Possono essere utilizzate sia in formato fisico che digitale, in particolare la digitalizzazione dei pagamenti risulta sempre più urgente per combattere l’evasione fiscale, semplificare le transazioni a distanza soprattutto nel contesto della pubblica amministrazione, e nell’ottica di evitare i contagi in un periodo di pandemia.

Esistono però anche degli aspetti negativi legati al sistema monetario tradizionale, proprio per questa ragione sono emerse sul mercato le criptovalute come il Bitcoin.

