Dal coworking con area baby al “facilitatore” di crowdfunding, dal servizio di consegne in bici all’albergo diffuso. Sono queste le 4 idee vincenti della prima edizione di Coopstartup Toscana, il programma di accompagnamento alla nascita di nuove cooperative toscane promosso da Legacoop Toscana e Coopfond.

I progetti vincitori di Coopstartup Toscana

In particolare CO-STANZA ha presentato un progetto per un coworking che unisce postazioni di lavoro e servizi di babysitting; Feel Crowd ha pensato a un “facilitatore” di crowdfunding tra enti finanziatori e organizzazioni del Terzo Settore; CycloLogica ha presentato un servizio di consegne e ritiri in bici per far respirare la città e infine Il Borgo ha ideato un albergo diffuso per mantenere viva una comunità a rischio spopolamento

A loro sono andati i 4 premi, per un valore totale di 55mila euro: 3 premi ordinari da 15mila euro a fondo perduto per l’avvio della nuova impresa a CO-STANZA, Feel Crowd, CycloLogica e 1 premio speciale da 10mila euro, sempre come contributo a fondo perduto per l’avvio della nuova impresa, grazie al supporto di GSI-Casa Modena, alla cooperativa di comunità Il Borgo, costituita nel 2018 ad Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata.

“Questa prima edizione del bando Coopstartup Toscana rafforza la nostra convinzione che la cooperativa sia un modello capace di rispondere alle esigenze dei giovani – commenta Irene Mangani di Legacoop Toscana -. Negli ultimi anni in Toscana abbiamo puntato sul lavoro di promozione e i risultati dicono che è una strada che vale la pena percorrere; andremo avanti in questa direzione, continuando anche nel percorso di rinnovamento e rafforzamento della rete di partner sul territorio”.

Il bando di Coopstartup Toscana

Sono stati 27 i progetti ammessi a valutazione per il bando di Coopstartup Toscana, presentati da gruppi di almeno 3 persone (in maggioranza sotto i 40 anni) o da neo-cooperative costituitesi nel 2018 (con maggioranza di soci under 40), per un totale di 147 partecipanti. “Coopfond è soddisfatto e contento del percorso fatto insieme a Legacoop Toscana attraverso il progetto Coopstartup – afferma Gianluigi Granero, Direttore Area Promozione Attiva di Coopfond – Abbiamo dimostrato ancora una volta che il modello cooperativo è un utile strumento per promuovere lo sviluppo territoriale e l’innovazione attraverso l’autoimprenditorialità”.

Dopo una prima selezione, 13 tra gruppi e neo-cooperative hanno preso parte a un percorso per trasformare l’idea iniziale in progetto di impresa con quattro giornate di formazione in aula e un affiancamento personalizzato. Tutti potranno adesso usufruire dell’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop Toscana e di un accompagnamento post-startup nei 36 mesi successivi.

Le 4 start up cooperative vincitrici avranno anche l’opportunità di accedere ad altri prodotti specifici a sostegno delle start up cooperative a seguito di istruttoria e valutazione autonoma di Coopfond.