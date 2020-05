Due nuovi vicepresidenti under 40 per Legacoop Toscana

Legacoop Toscana investe sulle nuove generazioni e sceglie due nuovi vicepresidenti under 40 per affiancare Roberto Negrini e l’altra vicepresidente Assunta Astorino. La fiorentina Irene Mangani, 30 anni, sarà vicepresidente vicaria mentre Andrea Passoni, classe 1982, nato a Vimercate (MI) ma ormai da anni residente a Firenze, avrà la delega alla finanza.

Legacoop Toscana, largo ai giovani: due vicepresidenti under 40

Irene Mangani, una laurea in Scienze per la pace all’Università degli Studi di Pisa e un master in Economia della cooperazione, ha già rivestito importanti incarichi: è vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus e dal 2015 è responsabile di Generazioni Legacoop Toscana, il coordinamento regionale dei cooperatori under 40. Responsabile dell’Ufficio promozione di Legacoop Toscana, ha curato il bando Smart and Coop lanciato insieme alla Fondazione Cr Firenze.

Andrea Passoni, laureato in Filosofia e con un master in Economia della cooperazione, ha iniziato a lavorare nel mondo cooperativo nel 2010. È attualmente responsabile dell’Ufficio finanza di Legacoop Toscana e del Ctl di Massa Carrara. È stato responsabile dell’Ufficio studi e del comparto industriale del Dipartimento produzione e servizi. Dal novembre 2019 è presidente di Finpas srl, strumento di sistema del movimento cooperativo toscano a supporto delle cooperative nei loro processi di rilancio e sviluppo aziendale.

Il ricambio generazionale nel mondo delle cooperative

Con la nomina di Mangani e Passoni si rafforza il percorso di valorizzazione dei giovani e di ricambio generazionale ai vertici del movimento cooperativo toscano aderente a Legacoop, che era tra gli impegni assunti da Negrini in occasione della conferma, un anno fa, alla guida di Legacoop Toscana. Un percorso che include anche la diffusione della cultura cooperativa all’interno delle Università, il sostegno alla nascita di start up cooperative innovative e la promozione di un rinnovamento della classe dirigente all’interno delle imprese cooperative stesse.

Tra le cooperative aderenti a Legacoop Toscana (movimento che conta oggi 911 imprese, 1.697.000 soci e 45mila occupati) sono circa 5.000 gli amministratori, il 15% sotto i 40 anni.