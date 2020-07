Incentivi auto 2020: l’anticipo di Fiat (senza rottamazione)

Le case automobilistiche accelerano sugli sconti per chi acquista macchine nuove, fin da questo mese di luglio 2020: FCA, il colosso italo-statunitense che controlla i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep ha lanciato i suoi incentivi auto (anche senza la rottamazione), in attesa che arrivino poi le agevolazioni statali.

Il decreto rilancio, in fase di conversione in legge al Senato, prevede infatti una nuova tranche di aiuti con un eco-bonus per chi cambia la vecchia auto con vetture Euro 6 a basse emissioni, macchine ibride o full electric, a partire dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020. In attesa che entri in vigore il nuovo bonus auto, molti produttori hanno già introdotto sconti fatti direttamente dai concessionari senza aspettare agosto.

Come funzionano gli incentivi auto Fiat (anche senza rottamazione e con anticipo zero)

Per tutto il mese di luglio – spiega una nota del Gruppo FCA – è possibile beneficiare di un bonus fino a 10.000 euro, anche senza rottamare le vecchie auto usate: gli incentivi sono riconosciuti a chi compra una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. È possibile poi acquistare un nuovo veicolo senza anticipo e pagando la prima rata a gennaio 2021, grazie al finanziamento proposto da Fca Bank.

Le promozioni di luglio Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep: Panda, 500 e Renegade

La gamma Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Jeep che gode degli incentivi auto e delle promozioni FCA è molto ampia e comprende anche city car ibride, come la Panda Hybrid, e suv compatti come la Jeep Renegade, in attesa che arrivi anche la prima 500 elettrica. Ecco qualche esempio del bonus, che permette di ottenere fino a 7.000 euro di incentivo e avere subito le chiavi in mano di una nuova Fiat, anche senza la rottamazione dell’usato, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021:

Fiat 500 X a partire da 14.500 euro

a partire da 14.500 euro Fiat 500 L da 11.900 euro in su

da 11.900 euro in su Fiat Tipo da 11.900 euro

da 11.900 euro Fiat Panda Hybrid da 9.900 euro

Più dettagli sul sito di Fiat. Anche Jeep offre incentivi auto fino a 7.000 euro sui modelli Renegade e Compass, senza rottamazione, con il finanziamento a 49 mesi, senza anticipo e senza rate nel 2020. In più fino al 31 agosto se si compra (in pronta consegna) Jeep Cherokee il bonus può raggiungere i 10.000 euro.