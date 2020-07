Incentivi auto 2020 e rottamazione: bonus per Euro 6, elettriche e ibride

Il decreto rilancio rimette in moto la “macchina” degli incentivi auto per il 2020 e amplia il bonus per l’acquisto non solo di elettriche e ibride, ma anche di vetture Euro 6 se si prevede la rottamazione di veicoli ormai vecchi e inquinanti: è la novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto in questo mese di luglio. Attenzione però ai requisiti e ai limiti per le emissioni di anidride carbonica.

Tra i tanti emendamenti presentati in Commissione Bilancio, è stato infatti approvato quello che accelera sull’ecobonus auto, estendendo queste agevolazioni già previste nel primo testo del decreto anche alle macchine convenzionali, purché di nuova generazione. Si tratta di un primo via libera, ora bisogna aspettare l’ok della Camera e del Senato. La misura è stata pensata per aiutare il settore automobilistico messo a dura prova all’emergenza coronavirus: ma vediamo come funziona il nuovo sistema di incentivi auto per il 2020.

Bonus e incentivi auto 2020: quando partono e quando finiscono

I nuovi incentivi auto iniziano il 1° agosto (nel mese di luglio infatti il decreto rilancio sarà convertito in legge) e varranno per gli acquisti e le rottamazioni fatte fino al 31 dicembre 2020: in pratica si parte con 5 mesi di sconti, per vedere se e come confermare le agevolazioni per il 2021. Al momento non è prevista una proroga.

Euro 6: incentivi auto con la rottamazione o senza, i requisiti per le emissioni

Il bonus per l’acquisto di auto Euro 6 va da 1.750 euro a 3.500 se si decide di rottamare o no la vecchia macchina, ma con questi requisiti: il modello che viene acquistato deve avere emissioni comprese tra i 61 e i 110 grammi di CO2 per chilometro e un prezzo che non superi i 40 mila euro (a cui va aggiunta l’Iva). Ecco quali incentivi sono previsti per l’acquisto di un’auto Euro 6:

Bonus pieno, 3.500 euro se si rottama un’auto con almeno 10 anni di vita (1.500 euro sono gli incentivi statali a cui si aggiunge lo sconto del concessionario di 2.000 euro).

se si rottama un’auto con almeno 10 anni di vita (1.500 euro sono gli incentivi statali a cui si aggiunge lo sconto del concessionario di 2.000 euro). Bonus dimezzato, 1.750 euro senza rottamazione di un veicolo più vecchio di 10 anni, (750 dallo Stato e 1.000 euro dal venditore).

Auto ibride ed elettriche: gli incentivi 2020, cresce il bonus

Con la conversione in legge del Decreto rilancio cresce anche l’eco-bonus previsto per l’acquisto di auto elettriche (full elettric o ibride plug-in) ed ibride, con queste regole che permettono di risparmiare se si scelgono veicoli meno inquinanti: