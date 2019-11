Tre grandi dinosauri a grandezza naturale, che si muovono e interagiscono con attori in carne e ossa in uno spettacolo fatto di gag, risate ed emozioni. Al teatro Cantiere Florida arriva Dinosaur Show, lo spettacolo in programma il 30 novembre e il 1° dicembre.

Gli animali preistorici esercitano su grandi e piccini un magnetismo indiscutibile. Per questo produzioni cinematografiche come Una notte al Museo o la saga di Jurassic Park piacciono, coinvolgono ed emozionano anche se gli anni passano.

Dinosaur Show porta sul palco tre esemplari di animale preistorico, un Tyrannosaurus rex, un Velociraptor e un triceratopo. Le tre macchine sono manovrate dall’interno da due operatori esperti e abilissimi in grado di dare vita e carattere ai bestioni facendoli “recitare” sul palco accanto agli attori.

Vedrete gli enormi animali ruggire, cambiare espressione degli occhi, muoversi minacciosi verso gli attori nel tentativo di mangiarseli alla prima buona occasione.

I dinosauri sono enormi macchine costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio e hanno un peso di circa 40 chili l’uno. Un vero prodigio della tecnologia “animatronic” – ossia quella multi-disciplina che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura che dà vita a pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche che la compagnia ha importato dagli Stati Uniti, dove sono largamente usati nel cinema o nei parchi a tema.

Dinosaur Show Live Experience, lo spettacolo teatrale a Firenze

L’avventura messa in scena è ambientata e si svolge nelle sale di un museo. Qui, grazie all’abilità di un bizzarro paleontologo tedesco, i giganti prenderanno vita e un magico enigma verrà sciolto. Lo spettacolo è un turbinio di scene esilaranti che coinvolgono gli altri protagonisti della storia: la direttrice del museo, uno scienziato un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal.

INFO UTILI PER PRENOTARE

Date: 30 novembre e il 1 dicembre 2019 al Teatro Cantiere Florida, Firenze

Orari degli spettacoli: sabato 30 novembre ore 11:00, ore 15:30, ore 18:00. domenica 1 dicembre ore 11:00, ore 15:30, ore 18:00. Durata dello spettacolo, 60′ min.

Per info e prenotazioni 366 9590150.

dinosaurshow.it

Evento su Facebook: Dinosaur show

In collaborazione con

Firenze Formato Famiglia