Entriamo in pieno clima natalizio e, mentre in città fioriscono mercatini di Natale ed eventi a tema, non mancano gli appuntamenti alle famiglie. Ecco gli eventi per bambini di tutte le età in programma a Firenze e dintorni nel weekend del 29 e 30 novembre e 1° dicembre.

Firenze, gli eventi del weekend per bambini e famiglie

30 novembre e 1 dicembre – Dinosaur Show al teatro cantiere Florida

Ritornano il 30 novembre e il 1 dicembre 2019 al Teatro Cantiere Florida con il loro spettacolo teatrale Dinosaur Show!

Non è un’esposizione ma uno spettacolo teatrale che porta in scena una storica comica e divertente, ambientata in un museo di scienze naturali. Protagonisti della storia sono un Tyrannosaurus rex, un Velociraptor e un triceratopo che, insieme ad attori in carne e ossa, mettono in scena una storia esilarante e che regala un pizzico, ma giusto un pizzico di tensione. Tre spettacoli sabato, alle ore 11:00, 15:30, 18.00 e domenica alle ore 11:00, 15:30, 18:00. Maggiori informazioni: Dinosaur Show a Firenze.

1 dicembre – Chi l’ha visto? Gioco tour in piazza Signoria

Alle ore 15 appuntamento al mercato storico del porcellino per andare a giocare con l’arte in piazza della Signoria. Filo conduttore del gioco è un Puffi birichino che si diverte a non farsi trovare e che sarà la scusa per raccontare ai bambini aneddoti su Firenze e sui personaggi fiorentini. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria, per informazioni e prezzi: Chi l’ha visto?

Cosa fare a Firenze con i bambini: eventi del 29 e 30 novembre e del 1° dicembre

30 novembre e 1 dicembre al Museo Galileo

Alle ore 15 di entrambe le giornate due attività dedicate ai bambini dai 7 anni. Sabato Lo Spettacolo della Scienza: un operatore in costume, fra macchine elettrostatiche e scintille, farà rivivere l’atmosfera dei salotti settecenteschi dove si poteva assistere agli affascinanti esperimenti che animavano le “serate elettriche. Domenica A tempo di Scienza: quali erano gli antichi sistemi per misurare il tempo? Clessidre, meridiane, orologi notturni e tante altre curiosità da scoprire nel percorso di visita al Museo. Info e prenotazioni: Tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it. Lunedì-venerdì 9.00-18.00; sabato 9.00-13.00.

1 dicembre – 100 stelle di Natale, laboratori e workshop sostenibili

Domenica 1 Dicembre Genuino.Zero Firenze proporrà tanti laboratori sulla sostenibilità in attesa del Natale insieme al Q2 Campo di Marte ed il CCN Le 100 Stelle di San Gervasio. Alle ore 10:30 laboratorio sui semi con Dario Boldrini per comprendere quanto è importante prendersi cura della natura e rispettarla imparando a conoscere le piante. Alle ore 11:00 Laboratorio di cucina per bambini dai 4 ai 10 anni. Il tema di questo laboratorio di cucina è cucina senza spreco. Insieme ad Irene Mati prepareremo un grande classico a basso costo, a base di ingredienti del territorio e che piace a tutti: gli gnocchi di patate. Pronti ad indossare il cappello da chef? Maggiori informazioni: 100 stelle di Natale.

Eventi per bambini a Firenze di domenica 1° dicembre

1 dicembre – Cheesemoon: la luna formaggiosa?

Planetario (30 min) + laboratorio (30 min) per bambini dai 3 ai 6 anni. Ore 15.30 e 16:45. C’era una volta un topolino, che voleva andare sulla luna, perché gli pareva fosse un grande formaggio… In effetti, i crateri della luna possono trarre in inganno anche il più furbo dei roditori… In certi momenti, questo strano formaggio appariva intero, poi, via via, ne scompariva una fetta… Vogliamo realizzare un poster con le fasi lunari, per spiegare altopolino come stanno le cose? Presso Fondazione Scienza e Tecnica, via Giusti 29, Firenze. Attività su prenotazione.

1 dicembre al teatro di Rifredi – La fabbrica dei sogni, spettacolo teatrale

Teatro ragazzi – Il Paracadute di Icaro. Si può desiderare una vita senza sogni? In un paese strampalato, con un sindaco ancor più strampalato, si festeggia l’ufficializzazione da parte del governo della legge “azzera sogni”. La fabbrica dei sogni apre le porte al paese per mostrare la macchina inventata dal geniale direttore e mostrare a tutta la cittadinanza come un sogno viene asportato. Non tutto però, procederà come previsto. Una bambina dal carattere ribelle si opporrà all’estrazione, generando una serie di eventi che porteranno gli operai della fabbrica e la misteriosa segretaria, la signorina Hoffemback, a opporsi per cambiare le sorti dell’umanità. Uno spettacolo divertente e vulcanico che trasporterà gli spettatori in un mondo gotico-fiabesco, arricchito da originali invenzioni visive e musiche straordinarie.

Fascia d’età consigliata: 6 – 13 anni. Info: www.toscanateatro.it

1 dicembre lo “Spirito del Natale” al parco mediceo di Pratolino

Festa di Natale aperta a tutti con un ricco programma di attività per adulti e bambini. Tra i tanti eventi che caratterizzeranno la giornata, segnaliamo: dalle 10.00 alle 16.30, al primo piano della Locanda, chi lo desidera potrà cimentarsi nella realizzazione di addobbi e regali natalizi partecipando, su prenotazione, ai laboratori per adulti e bambini.

Il programma dei laboratori offre attività davvero per tutti i gusti: da Il magico mondo delle api (10.30-11.30), al Laboratorio di kokedama (11.30-12.30), da Libri su Misura (12.30-13.30), a Antiche storie sul profumo (14.30-15.30); non mancherà la Degustazione di cioccolato (15.30-16.30) e per finire L’arte della ceramica, laboratorio attivo durante tutta la manifestazione presso lo stand dell’Associazione culturale Campuccio. Dalle 10.30 alle 12.30, con ritrovo presso la Locanda, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare a “Piccoli esploratori cercasi”, un trekking naturalistico con caccia al tesoro, a cura dell’Associazione Pro Loco Vaglia Mugello: una guida ambientale mostrerà ai piccoli visitatori i tesori della natura da scoprire nel Parco in ogni stagione. Si consiglia la prenotazione. Presso la Locanda al piano terra:

Dalle 14 “Un Parco colorato per Babbo Natale!”: tutti i bambini potranno realizzare disegni per comporre la mappa del Parco, mentre la guida racconterà la storia del giardino e dei suoi abitanti. Dalle 14.30, partecipando al laboratorio didattico “Un fiore per la Principessa”, ogni bambino potrà piantare i bulbi dei fiori preferiti dalla Principessa Marija Demidoff, che sbocceranno a primavera. Alle 15 la Compagnia Teatrale Catalyst metterà in scena la fiaba musicale “Verdementa”, il divertente spettacolo per raccontare ai bambini la bellezza della diversità. Per l’intera giornata lo spirito del Natale pervaderà il Parco di Pratolino con “Arrivano gli Gnomi!”: gli attori di Catalyst intratterrano i bambini con le allegre e colorate incursioni degli Gnomi che animeranno la giornata con scherzi, giochi e letture. I visitatori potranno ristorarsi con spuntini e assaggi di specialità locali. ngresso libero e parcheggio gratuito di fronte all’ingresso.

Servizio navetta per i disabili. Tutte le attività a partecipazione gratuita. Per i laboratori e il trekking con caccia al tesoro è consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni:

Pro Loco Vaglia Mugello – +39 3498800380 – proloco.vaglia.mugello@gmail.com

Laboratori a cura di Associazione Radici Quadrate: cell. 335.6011736, email: info@radiciquadrate.it Trekking naturalistico – cell. 3667220682, email: andre87ferrara@gmail.com.

Appuntamenti per famiglie e bambini nei dintorni di Firenze

1 dicembre un burattino di nome Pinocchio, teatro per bambini a Scandicci

Il gruppo teatrale dei dei geniATtori di Sesto Fiorentino mette in scena un grande classico, la favola di Pinocchio e lo fa in favore dell’associazione Amico di Valerio. Lo spettacolo è dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il teatro Aurora di Scandicci. Maggiori informazioni: un burattino di nome Pinocchio.

1 dicembre – Il paese dei balocchi a Barberino Val d’Elsa

Dalle ore 9:00 alle ore 19:00, la nuova edizione della manifestazione, dedicata al mondo delle fiabe, ricrea nell’antico borgo le atmosfere dei tempi in cui ci si ritrovava nelle piazze e nei cortili per fare festa e stare insieme. L’iniziativa riesce a far convivere gioco, divertimento e cultura a misura di bambino in una cornice di grande fascino creata dalle architetture medievali del centro storico di Barberino: un’intera giornata dedicata ai bambini che mescola laboratori creativi, giochi e truccabimbi, stand con prelibatezze locali. Informazioni: C’era una volta, il Paese dei Balocchi.

29-30 e 1 dicembre Natale a Sesto Fiorentino

Con questo fine settimana iniziano le attività di Natale a Sesto Fiorentino. Questo fine settimana, a partire da venerdì 29 novembre, 3 occasioni dedicate ai bambini:

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Biblioteca Ernesto Ragionieri Sesto Fiorentino– Ore 17.00

Cerimonia di premiazione del concorso “Un’estate tutta da leggere”

A cura del Comune di Sesto Fiorentino

DOMENICA 1 DICEMBRE

Biblioteca E. Ragionieri, piazza della Biblioteca 4 – Ore 10.30

BIBLIONATALE – Piccoli Chef

Letture a tema a cura di Brian Freschi e laboratorio creativo con Elena Triolo. Per bambini da 7 a 10 anni.

Prenotazioni al tel 0554496851 dalle ore 9.00 di martedì 19 novembre.

CENTRO*Sesto, via Petrosa 19 – Ore 15.00

Aspettando il Natale

Fiabe dal mondo, eventi, animazione e laboratori per decorare il grande Albero di Natale di Centro Sesto

1 dicembre, alla Stazione Leopolda di Pisa – Il treno di Babbo Natale

La manifestazione il treno di Babbo Natale prevede giochi, burattini, letture animate, laboratori creativi, spazio morbido e… Tante altre divertenti attività. Per bambine e bambini dai 12 mesi a 12 anni. Domenica 1 dicembre h 10.00 – 20.00 Con il biglietto d’ingresso è possibile partecipare a tutte le attività. Ingresso gratuito per i piccoli fino a 3 anni. Biglietto unico 5 Euro. Ingresso gratuito per i cittadini diversamente abili e i loro accompagnatori. Il programma prevede moltissime attività per bambini:

BURATTINI E TEATRO DELLE OMBRE: Spazio morbido per i più piccoli con giochi e mattoncini Lego IL PAESE DEI BALOCCHI Scriviamo la letterina in compagnia di simpatici folletti. LETTURE ANIMATE Tanti libri da leggere in compagnia ARCHEOLOGANDO Scavo archeologico simulatoLABORATORI CREATIVI Modellazione artistica Pittura e scultura Riciclo creativo ARALDICA Laboratorio di arte medievale dedicato alla città di Pisa CARO BABBO TI SCRIVO Scriviamo la letterina in compagnia di simpatici folletti. ESPRIMI UN DESIDERIO…

Babbo Natale ascolta i desideri di grandi e piccoli. MAGICI SOGNI Trucca bimbi. La Stazione Leopolda si trova a Pisa in Piazza Guerrazzi, a pochi minuti dalla Stazione Ferroviaria, dall’Aeroporto Galileo Galilei e dalle uscite (Pisa Centro) della Superstrada FI-PI-LI e delle Autostrade A 12 (Genova – Livorno) e A 11 (Firenze – Mare).

