Che cos’è Dinosaur Invasion, l’evento di cui tanto si parla in questo periodo? È una mostra che porta indietro nel tempo fino all’era dei dinosauri, in programma a Firenze dal 9 novembre 2019 fino al 12 gennaio 2020 all’interno di una struttura industriale situata in viale Guidoni 206, accanto al Centro Sportivo Paganelli, noto anche come “le cupole” (zona Novoli-Olmatello).

I dinosauri invadono Firenze

Il parco giurassico è stato pensato non solo per i bambini, ma anche per i ragazzi e famiglie. La sua particolarità sta nel fatto che tutto, dagli animali alle coreografie, è presentato a grandezza naturale, offrendo un’esperienza di forte impatto emotivo. I dinosauri in esposizione sono una trentina, da osservare ciascuno nel proprio ambiente ricostruito in 17 isole scenografate.

Proprio come nel Giurassico

Tutte le creature in mostra sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti grazie ai quali è stato possibile riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con massima precisione, non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti.

I bestioni, infatti, non sono statici ma, grazie alla tecnologia degli “animatronics” realizzano, durante il passaggio dei visitatori, alcuni movimenti del corpo: la bocca, la coda, le ali… Questo, accanto all’ambientazione giurassica, rende il percorso coinvolgente soprattutto per il pubblico dei più piccoli.

Dinosaur Invasion, dinosauri in mostra a Firenze

La visita ha una durata ufficiale di circa un’ora complessiva, con la possibilità di utilizzare audio/video guide interattive con le narrazioni del giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone.

Alla fine del percorso espositivo i più piccoli possono continuare la loro esperienza giurassica e divertirsi nell’area ludica a loro dedicata.

Consigli pratici

Il clima, all’interno della struttura, è un tantino giurassico, quindi coprite bene i bambini!

Durante il fine settimana, naturalmente, l’affluenza è notevole. Potreste trovarvi costretti a fare un po’ di fila per entrare. Se i vostri bambini sono particolarmente piccoli cercate di evitare le ore di punta, prediligendo le fasce orarie meno affollate, come il momento dell’apertura la mattina.

Dinosaur Invasion a Firenze, biglietti e informazioni

Dal 9 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

Viale Guidoni 206, accanto al Centro Sportivo Paganelli (“le cupole”) – Firenze

Orari di apertura

Ore: 9.30 – 19.30, dal lunedì alla domenica

La biglietteria chiude alle ore 18.30

Biglietti

interi: € 13

ridotti: € 10

famiglia (4 persone): € 40

famiglia (5 persone): € 48

www.dinosaurinvasion.it

VIVATICKET – Call & Buy 892.234

