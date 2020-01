Weekend, gli eventi a Firenze per bambini (18-19 gennaio)

Il terzo weekend di gennaio ci porta tanti eventi da godersi con i bambini su tutto il territorio di Firenze, tra sabato 18 e domenica 19. Non c’è che da scegliere l’attività giusta, coprirsi bene, e partire alla scoperta di quello che offre la città alle famiglie. Ecco una serie di idee dedicate al fine settimana dei più piccoli.

Laboratorio per bambini a Firenze: costruiamo uno scheletro in legno (18-19 gennaio)

Il titolo delle attività è “Manufatto 206, anatomia e meccanica” e si tratta di un laboratorio di costruzione di uno scheletro umano in legno a cura di Viola Tortoli Bartoli presso Galleria Isolotto (Via Mortuli, 26c, Firenze). Il percorso si svolge per 5 fine settimana a partire dal weekend del 18 e 19 gennaio ed è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria, si svolge dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e si consiglia la partecipazione ad almeno 2 moduli (4 incontri). Il calendario completo degli incontri è nelle seguenti date: 18 e 19 gennaio, 25 e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio, 15 e 16 febbraio 29 febbraio e 1 marzo. La costruzione dello scheletro, obiettivo principale del laboratorio, sarà lo spunto per una serie di percorsi e approfondimenti giocosi che accompagneranno le attività. Per informazioni e prenotazioni: accademia@virgiliosieni.it, 055 2280525.

Cosa sognano i tram, lettura animata in libreria (18 gennaio)

Alle ore 10:30 la libreria Tatata (via Santa Maria 38r) di Firenze un laboratorio per costruire una città da attraversare insieme sul tram. L’attività è ispirata alla lettura di TRAM! (Lavieri Edizioni). Fascia d’età: 5-10 Numero massimo: 10 bambini. Gradita la prenotazione, evento aperto, copie “timbrate” dagli autori disponibili per l’acquisto in libreria.

Esplora i tuoi talenti … Laboratori organizzati da Talent Point (18 gennaio)

Dalle 10:30, presso Impact Hub (via Panciatichi 16, Firenze) tanti percorsi per esplorare i propri talenti. Professionisti e esperti accompagneranno bambini e ragazzi alla scoperta di vari campi del sapere e della conoscenza: dalla logica, alla fisica, dal teatro, alla danza e ai giochi da tavolo, robotica e tanto ancora. Per informazioni e iscrizioni scrivete a talentpoint.plusdotazione@gmail.com.

Laboratorio di pittura per bambini (gratis)

Rosso Tiziano Art Academy invita i bambini e i ragazzi sabato dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per un’ attività ispirata ai gufi” di Martin Waddell. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Partendo da un immagine di un’opera di Franz Marc, attività per scoprire le potenzialità espressive del colore e della forma con tempere lavabili realizzando uno dei tanti animali colorati che questo eclettico e allegro pittore rappresentava. Il laboratorio è pensato per bambini dai 5 ai 14 anni. Per informazioni info.scuolarst@gmail.com. Whatsapp 375/6122554.

Danze e spettacoli dal mondo a San Donato in Polverosa

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 di sabato 18 gennaio, primo evento nato all’interno del Progetto Bridges e realizzato presso la sala parrocchiale di San Donato in Polverosa. L’attività si chiama “Danze e Spettacoli dal Mondo” ed è un’occasione di incontro e scambio per tutti i cittadini del Quartiere 5 e non solo. Durante l’evento si terranno spettacoli e giochi proposti dalle associazioni italiane e straniere presenti sul territorio del quartiere che insieme collaborano all’interno del progetto. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini.

Eventi per bambini a Firenze nel weekend: i tre porcellini al Teatro Puccini (19 gennaio)

Domenica spettacolo di burattini dedicato ai bambini più piccoli che racconta la celebre fiaba dei Tre Porcellini. C’è il lupo e sua moglie, sicuramente il personaggio più buffo della rappresentazione e i tre porcellini con le loro avventure per costruire le famose casette. Lo spettacolo è una versione molto aderente alla storia più famosa, dove i momenti più paurosi sono stemperati dalle risate che arrivano improvvise. Alle ore 16:45 al teatro Puccini per la rassegna “Per grandi e Puccini”, età consigliata 5 anni.

Al museo con i bambini, per scoprire il David di Michelangelo

Tutta la famiglia davanti al David di Michelangelo. Una visita con doppia guida (una dedicata agli adulti e un’altra solo ai bambini) per andare alla scoperta della Galleria dell’Accademia e, in particolare, della statua del David di Michelangelo e di altri capolavori. Attività su prenotazione adatta alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Info e prenotazioni sul sito dell’assocazione Artemide.

Ultima domenica in blu al Museo Bardini

Blu. Piccole storie di colori è l’ultima attività dedicata al colore blu presso il museo Bardini (via dei Renai 37, Firenze) domenica 19 gennaio alle ore 11:00. L’attività, per bambini dai 4 ai 7 anni, permette loro di ripercorrere la storia del colore blu nei secoli prendendo come opera di riferimento L’Atlante del Guercino. I bambini potranno anche ricomporre la danza delle costellazioni su un suggestivo “tappeto celeste”. Attività su prenotazione, per info sui costi: domenica in blu al Museo Bardini.

A tempo di scienza al Museo Galileo

A tempo di scienza si svolge domenica 19 gennaio alle ore 15:00 al Museo Galileo (piazza dei Giudici 1, Firenze) e permetterà di scoprire quali erano gli antichi sistemi per misurare il tempo. Clessidre, meridiane, orologi notturni e tante altre curiosità da scoprire nel percorso di visita al Museo. Per bambini a partire dai 7 anni.

Info e prenotazioni: Tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it. È necessaria la presenza di un adulto durante lo svolgimento delle attività. Costi 3 euro più il biglietto d’ingresso. Riduzione per i soci Unicoop Firenze.

