Dove bere un eccellente caffè, anzi il più buono in assoluto? I migliori bar della Toscana si trovano a Firenze: sono due, uno in pieno centro, l’altro nell’hinterland, che si confermano nell’olimpo delle caffetterie italiane. È quanto emerge dalla classifica stilata dal Gambero Rosso nella sua Guida 2020 ai bar d’Italia, che include 1300 indirizzi in tutto lo Stivale.

Per quanto riguarda Firenze non ci sono nuove entrate, ma appunto solo due conferme, mentre la lista delle “eccellenze del bancone” cittadine si accorcia rispetto all’edizione della guida dell’anno scorso. Questa “bibbia” della tazzina inoltre guarda al bicchiere e premia i locali con i cocktail più gustosi. In Toscana, anche in questo campo, è la città gigliata a spuntarla con due realtà promosse a pieni voti.

I migliori bar di Firenze 2020

Iniziamo dal caffè con una coppia di vincitori che mette fianco a fianco un nome della tradizione e un nuovo modello di locale. Come l’anno scorso, porta a casa le 3 tazzine e i 3 chicchi del Gambero Rosso, ossia il massimo punteggio per quanto riguarda la qualità dell’espresso e l’offerta complessiva del locale, una locale storico nel centro di Firenze: Caffè Gilli di piazza della Repubblica, che alle spalle ha oltre 280 anni di attività.

Più giovane, ma pluripremiato, l’altro migliore bar di Firenze, Tuttobene di Campi Bisenzio che può vantare oltre al tris di tazzine e di chicchi anche le stelle del Gambero Rosso, riconosciute ai locali che per almeno 10 anni consecutivi sono rientrati in questa speciale classifica.

Guida Gambero Rosso 2020: i migliori cocktail bar fiorentini

Sul fronte dei migliori cocktail bar, a Firenze si trovano due locali che hanno guadagnato un posto tra le eccellenze nazionali. Una new entry in città è anche una nuova entrata in questo elenco: la Manifattura Tabacchi di Firenze viene annoverata tra i migliori cocktail bar italiani dal Gambero Rosso. Riconoscimento inoltre per l’Atrium Bar & Lounge del Four Seasons Hotel Firenze, che è al top in Toscana nella categoria dei cocktail bar d’albergo.

Non solo Firenze e Toscana, la lista completa dei migliori bar d’Italia si trova sul sito del Gambero Rosso.