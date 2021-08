Eurovision 2022, le città candidate: dove si farà e il costo dei biglietti

Firenze è fuori dai giochi, come altre 11 città candidate per l’Eurovision 2022, manifestazione che si farà, come da tradizione, nella nazione che ha vinto l’ultimo song contest: l’Italia. Rimangono in lizza 5 luoghi. Intanto sul web scatta già la caccia ai ticket e in tanti si chiedono quanto sarà il costo dei biglietti per l’Eurovision song contest 2022.

Dove si farà l’Eurovision 2022 in Italia: restano 5 città candidate

Il primo nodo da sciogliere è quello che riguarda il luogo dove si terrà il song contest europeo. Dopo una prima scrematura, dalle 17 città candidate sono rimaste solo 5 finaliste che hanno in mano il “biglietto” per l’Eurovision 2022: Milano (Palazzo delle Scintille o Mediolanum Form), Torino (PalaAlpitour), Bologna (Unipol Arena), Rimini (padiglione Fiera) e Pesaro (Vitrifrigo Arena).

Sulla carta le favorite sono Milano, Torino e Bologna, ma ci potrebbe essere sorprese, visto che la selezione ha visto l’esclusione dalla corsa di una grande piazza come Roma. Nella prima scrematura è stata “bocciata” anche la candidatura di Firenze. Intanto realtà più piccole come Pesaro, continuano a sperare.

Per capire dove si farà l’Eurovision 2022 bisognerà aspettare la fine di agosto e l’inizio di settembre, quando la Rai e l’European Broadcasting Union (Ebu) comunicheranno il loro verdetto. Ci sono infatti dei criteri stringenti da rispettare: dalla capacità degli alberghi (oltre 2.000 camere vicino al luogo dell’evento) fino ala capienza del palazzetto che ospiterà il concorso canoro in diretta tv (almeno 10.000 persone). Secondo gli addetti ai lavori, la scelta su dove si terrà lo show potrebbe arrivare già lunedì 30 agosto.

Il costo dei biglietti per l’Eurovision 2022 e dove comprare il ticket

Quanto costa il biglietto per l’Eurovision 2022, per la finale di maggio o per le altre serate? È questa la domanda che circola sui social, in attesa di sapere dove si svolgerà il song contest italiano. Al momento si possono fare solo ipotesi. I prezzi dei biglietti per l’ultima edizione, ospitata a Rotterdam, partivano dagli 80 euro della diretta tv delle semifinali (per la zona più lontana del palco) e arrivavano ai 250 euro per sedere nei posti migliori del parterre durante il live show della finale. La prevendita online potrebbe partire già in autunno.