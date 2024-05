Firenze in bici, la guida su due ruote di Mauro Bonciani

Si intitola Firenze in bici il nuovo libro del giornalista fiorentino Mauro Bonciani edito da Le Lettere. Una guida perfetta per chi vuole scoprire la città viaggiando su due ruote, percorrendola agilmente da una parte all’altra. A poche settimana dalla partenza fiorentina del Tour de France, Bonciani presenta ai lettori una guida inedita, che invita all’approccio alla città in maniera nuova, più lenta e consapevole.

Uno straordinario volume per scoprire Firenze in bicicletta, pedalando tra monumenti, storia, parchi, lungo il fiume o sulle colline. Con Firenze in bici Mauro Bonciani, giornalista della redazione fiorentina del Corriere della Sera e appassionato ciclista, ha dato vita ad una vera e propria guida agile, adatta a tutti (per gruppi, per singoli e per la famiglia), con dieci itinerari, rivolta agli amanti della città e a chi vuole attraversarla sulla bici.

Firenze in bici, i dieci itinerari per scoprire la città

10 meravigliosi itinerari per apprezzare la bellezza della città: dai grandi monumenti e capolavori a luoghi meno noti ma altrettanto affascinanti. Firenze in bici propone un modo agile, diverso e divertente di muoversi e conoscere Firenze con l’aiuto di cartine a colori, indicazioni delle difficoltà dei percorsi e delle piste ciclabili, per lasciarsi guidare dallo stupore di vivere la città su due ruote da Bonciani, profondo conoscitore di storia e cultura fiorentina.

I luoghi su due ruote di Mauro Bonciani

I grandi musei, l’Oltrarno, le basiliche, le ville medicee di Careggi e Castello, il parco delle Cascine, il viale dei Colli e piazzale Michelangelo, e ancora, soste e luoghi meno conosciuti, soffermandosi su capolavori anche “minori” e invitando a guardarsi attorno anche alla ricerca della fiorentinità che resiste, senza fretta. Un invito ad una nuova forma di turismo lento e attento per una città le cui visite sono sempre più “mordi e fuggi”.

Chi è l’autore di Firenze in bici