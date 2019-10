Toscana, terra di grandi vini. Anche la Guida Espresso “I Ristoranti e i Vini d’Italia 2020” lo conferma: molte, tra le migliori etichette prodotte nel paese, arrivano proprio dalla nostra regione. Rossi, soprattutto. Ma non mancano le sorprese made in Tuscany anche tra i bianchi, i rosati e i vini da dessert. Non ci sono invece vini toscani tra i migliori 100 spumanti, come prevedibile.

Ecco tutti i vini toscani segnalati dalla Guida Espresso 2020. Per ognuno riportiamo la categoria, la posizione in classifica, il nome dell’etichetta e l’azienda produttrice. Scopri invece quali sono i migliori ristoranti di Firenze secondo la Guida Espresso 2020.

100 migliori vini rossi secondo la Guida Espresso 2020: i toscani

È ovviamente tra i rossi che la Toscana la fa da padrona. Un terzo (33) dei 100 migliori vini rossi d’Italia segnalati sulla Guida Espresso 2020 sono infatti toscani. La nostra regione piazza due etichette in top 10 e ben dieci tra i primi 25. Dal Chianti a Montalcino, da Bolgheri a Montepulciano, tanti vigneti storici e qualche produzione più insolita per la Toscana. Ecco l’elenco dei vini rossi toscani selezionati dalla Guida Espresso 2020.

9. Brunello di Montalcino 2013

azienda: Poggio di Sotto, Montalcino (Siena)

prezzo: 250 euro

10. Toscana IGT Camartina 2015

azienda: Querciabella, Greve in Chianti (Firenze)

prezzo: 100 euro

17. Toscana IGT Galatrona 2016

azienda: Tenuta di Petrolo, Bucine (Arezzo)

prezzo: 120 euro

18. Bolgheri Grattamacco 2016

azienda: Colle Massari – Podere Grattamacco, Castagneto Carducci (Livorno)

prezzo: 70 euro

20. Toscana IGT Caberlot 2016

azienda: Podere il Carnasciale, Montevarchi (Arezzo)

prezzo: 160 euro

21. Toscana IGT Le Pergole Torte 2016

azienda: Montevertine, Radda in Chianti (Siena)

prezzo: 100 euro

22. Toscana IGT Lupicaia 2015

azienda: Castello del Terriccio, Castellina Marittima (Pisa)

prezzo: 120 euro

23. Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2013

azienda: Il Marroneto, Montalcino (Siena)

prezzo: 800 euro

24. Toscana IGT Masseto 2016

azienda: Tenuta di Masseto, Castagneto Carducci (Livorno)

prezzo: 350 euro

25. Orcia Petrucci Melo 2016

azienda: Podere Forte, Castiglione d’Orcia (Siena)

prezzo: 120 euro

36. Bolgheri Sassicaia 2016

azienda: San Guido, Castagneto Carducci (Livorno)

prezzo: 120 euro

38. Valdarno di Sopra Vigna dell’impero 1935 2016

azienda: Tenuta Sette Ponti, Castiglion Fibocchi (Arezzo)

prezzo: 85 euro

43. Toscana IGT Baron’ Ugo 2015

azienda: Radda in Chianti (Siena)

prezzo: 60 euro

52. Vino Nobile di Montepulciano Costa Grande 2015

azienda: Boscarelli, Montepulciano (Siena)

prezzo: 50 euro

54. Toscana IGT Flaccianello della Pieva 2016

azienda: Fontodi, Greve in Chianti (Firenze)

prezzo: 70 euro

55. Toscana IGT Gabbro 2016

azienda: Montepeloso, Suvereto (Livorno)

prezzo: 150 euro

56. Toscana IGT Giodo 2017

azienda: Podere Giodo, Montalcino (Siena)

prezzo: 40 euro

60. Toscana IGT Il Carbonaione 2016

azienda: Poggio Scalette, Greve in Chianti (Firenze)

prezzo: 50 euro

63. Bolgheri Le Crocine 57022 2016

azienda: Le Crocine, Castagneto Carducci (Livorno)

prezzo: 30 euro

65. Brunello di Montalcino Le Potazzine 2014

azienda: Tenuta Le Potazzine, Montalcino (Siena)

prezzo: 65 euro

66. Toscana Rosso Le Pupille Syrah 2016

azienda: Fattoria Le Pupille, Grosseto

prezzo: 25 euro

72. Bolgheri Ornellaia 2016

azienda: Tenuta dell’Ornellaia, Castagneto Carducci (Livorno)

prezzo: 150 euro

73. Vino Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2015

azienda: Avignonesi, Montepulciano (Siena)

prezzo: 50 euro

76. Toscana IGT Riecine di Riecine 2015

azienda: Riecine, Gaiole in Chianti (Siena)

prezzo: 50 euro

77. Chianti Classico Riserva 2013

azienda: Castell’in Villa, Castelnuovo Berardenga (Siena)

prezzo: 45 euro

78. Brunello di Montalcino Riserva 2013

azienda: Brunelli Gianni – Le Chiuse di Sotto, Montalcino (Siena)

prezzo: 80 euro

84. Chianti Classico Gran Selezione Roncicone 2016

azienda: Barone Ricasoli – Castello di Brolio, Gaiole in Chianti (Siena)

prezzo: 60 euro

86. Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2016

azienda: Castello di Ama, Gaiole in Chianti (Siena)

prezzo: 45 euro

87. Brunello di Montalcino San Polo Riserva Vigna Vecchia 2013

azienda: Poggio San polo, Montalcino (Siena)

prezzo: 180 euro

91. Toscana IGT Solaia 2016

azienda: Marchesi Antinori, Firenze

prezzo: 250 euro

92. Cortona Syrah Apice 2015

azienda: Amerighi Stefano, Cortona (Arezzo)

prezzo: 45 euro

96. Toscana IGT Tenuta di Trinoro 2016

azienda: Tenuta di Trinoro – Vini Franchetti, Sarteano (Siena)

prezzo: 180 euro

97. Carmignano Terre a Mano 2016

azienda: Fattoria di Bacchereto, Carmignano (Prato)

prezzo: 30 euro

I migliori vini bianchi della Toscana

Tra Chardonnay, Gewürztraminer e Greco di Tufo, la Toscana riesce comunque a comparire con tre etichette nella lista dei 100 migliori vini bianchi d’Italia secondo la Guida Espresso 2020. I vini bianchi toscani selezionati sono:

35. Toscana IGT Barricato Bianco 2017

azienda: Fattoria la Vialla, Castiglion Fibocchi (Arezzo)

prezzo: 23 euro

51. Degeres 2016

azienda: Montepepe, Montignoso (Massa-Carrara)

prezzo: 45 euro

53. Enos i 2018

azienda: Tenuta Montauto, Manciano (Grosseto)

prezzo: 24 euro

I 30 migliori vini rosati secondo la Guida Espresso 2020: c’è anche la Toscana

Tre sono anche i vini toscani inseriti nella lista dei 30 migliori rosati d’Italia.

2. Toscana IGT Aurea Gran Rosé 2017

azienda: Marchesi de’ Frescobaldi, Firenze

prezzo: 50 euro

14. Costa Toscana Rosato IGP Si 2018

azienda: Duemani, Riparbella (Pisa)

prezzo: 34 euro

25. Toscana IGT Il Rosé 2018

azienda: Fattoria Sardi Giustiniani, Lucca

prezzo: 15 euro

Vin Santo protagonista tra i vini da dessert

Non poteva mancare il vin santo toscano, una delle produzioni simbolo della viticoltura regionale, nella lista dei 30 migliori vini da dessert redatta dalla Guida Espresso 2020. I vini selezionati anche in questo caso sono tre.

12. Toscana IGT Vin San Giusto 2011

azienda: Fattoria San Giusto a Rentennano, Gaiole in Chianti (Siena)

prezzo: 50 euro

22. Vin Santo del Chianti Classico La Chimera 2007

azienda: Castello di Monsanto, Barberino Val d’Elsa (Firenze)

prezzo: 40 euro

28. Vin Santo di Carmignano Riserva 2011

azienda: Tenuta di Capezzana, Carmignano (Prato)

prezzo: 37 euro

Per tutte le tasche: i migliori vini economici toscani

Chi ha detto che per comprare una grande bottiglia si debba per forza spendere decine (se non centinaia) di euro? La Guida Espresso “I Vini d’Italia 2020” ha compilato una classifica dei 100 migliori vini italiani al di sotto dei 15 euro. E tra questi, ci sono tre toscani.

19. Toscana IGT Carignano 2017

azienda: Ampelaia, Roccastrada (Grosseto)

prezzo: 14 euro

38. Colli di Luni Fosso di Corsano 2018

azienda: Terenzuola, Fosdinovo (Massa-Carrara)

prezzo: 14 euro

92. Morellino di Scansano Heba 2017

azienda: Fattoria di Magliano, Magliano in Toscana (Grosseto)

prezzo: 14 euro