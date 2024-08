Quali sono le macchine del caffè più vendute

- Pubblicità -

Scopriamo le macchine da caffè più in voga del momento. Valutando le caratteristiche dei modelli di punta sveliamo quali hanno conquistato l’interesse dei consumatori considerando le soluzioni automatiche, preferite di gran lunga per i costi bassi, la facilità d’uso e il minimo ingombro, e le più costose proposte manuali, ideali per un caffè di ultima generazione dal chicco alla tazza.

L’evoluzione tecnologica a garanzia di un caffè casalingo di qualità

Quello del caffè è un rito che si consuma sempre più spesso fra le mura di casa. Pausa fra le più rigeneranti, di cui godere a orari diversi nell’arco della giornata, quella dedicata al caffè è diventata un autentico must da condividere con famigliari e amici, ma da vivere anche da soli, comodamente seduti in salotto, in giardino, davanti alla TV o in compagnia di un buon libro.

- Pubblicità -

A farci preferire il caffè casalingo è l’evoluzione tecnologica che ha coinvolto il settore delle macchinette per il caffè, che oggi offrono bevande di una qualità talvolta superiore a quella proposta al tavolino del bar.

Discendenti di ultima generazione della tradizionale Moka, le macchine per il caffè sono presenti in commercio in svariate soluzioni a scelta fra manuali e automatiche con cialde o capsule, semi-professionali e professionali, da utilizzarsi agevolmente a casa.

- Pubblicità -

L’ampia gamma di opzioni: scopriamo le top di gamma che hanno conquistato l’interesse dei consumatori

Fra le soluzioni più apprezzate dai consumatori, in grado di portare l’esperienza del bar direttamente a casa, non resta che valutare modelli e tipologie, fasce di prezzo, caratteristiche, esempi come quelli proposti su www.dolce-gusto.it/macchine-e-accessori, per poi rapportare il tutto alle singole esigenze e necessità.

In testa alla classifica di vendita delle proposte di utilizzo casalingo troviamo sicuramente le macchine automatiche in capsule e cialde, semplici e decisamente economiche, seguite dalle soluzioni automatiche in grani o chicchi. Per chi non bada a spese non mancano i modelli delle manuali semi-professionali dai costi più elevati e dall’ingombro non sempre esiguo, perfette per le cucine di medie e grandi dimensioni e i palati sopraffini.

- Pubblicità -

· Mini Me grigia e nera Krups

Giocosa fuori e seria dentro, la macchinetta automatica in capsule Mini Me Krups Dolce Gusto unisce la tecnica avanzata e le elevate prestazioni professionali al design di tendenza, offrendo una ricca gamma di bevande di qualità a casa come al bar.

Disponibile a un prezzo decisamente basso, la Mini Me vanta dimensioni ridotte e compatte con una taglia pari a 240 x 160 x 310 mm, e un peso di 2,4 kg, misure che consentono di trovare facilmente posto in qualsiasi angolo della cucina. Dotata di un sistema ad alta pressione garantisce la preparazione di un caffè denso, accompagnato da un cremoso strato di schiuma.

Pratica e versatile, facile da usare, è amata dai consumatori perché consente di preparare un’ampia varietà di bevande in pochi e semplici passaggi.

Il serbatoio da 0,8 litri, e la struttura amovibile, consentono di pulire e fare manutenzione con estrema facilità.

Compatibile con le capsule NESCAFÉ Dolce Gusto.

· Genio S Touch Space Grey De’ Longhi

Disponibile nei colori grigio scuro e argento, e arricchita da rifiniture cromate, la macchina da caffè automatica in capsule della De’ Longhi vanta un sofisticato design touchscreen, e una funzionalità all’avanguardia. Figlia dell’alta tecnologia è in vendita a un costo medio, e si sposa perfettamente agli ambienti moderni.

Il controllo completo consente di personalizzare il grado di intensità, così come la temperatura e il formato, per ottenere un espresso decisamente intenso, il tutto in un unico tocco.

A renderlo un modello molto amato sono dettagli quali l’ottimo rapporto qualità/prezzo, così come la facilità d’uso, la funzionalità, la qualità dei materiali, le dimensioni compatte (11,2 x 28,6 x 27,2 cm) per chi ha poco spazio in casa e il peso di complessivi 2,1 kg. Il contenitore dell’acqua vanta una capienza di 0,8 litri. Un piccolo accessorio in plastica a forma di imbuto consente di eseguire un’accurata pulizia.

Compatibile con le capsule NESCAFÉ Dolce Gusto.

· Gaggia RI8423 – Grangaggia

Fra le soluzioni manuali spicca la Grangaggia semi professionale, dotata di un design ergonomico e di un porta filtro pressurizzato, che consente di preparare un espresso corposo e cremoso, e di montare il latte in un istante per godersi un autentico cappuccino come al bar.

La si può utilizzare con il caffè macinato oppure con le apposite cialde. Il prezzo della macchina non si inserisce nella fascia bassa, ma l’acquisto non è proibitivo.

Perfetta da esporre comodamente sul piano di lavoro della cucina, la Grangaggia vanta dimensioni minime (26,5 x 20 x 29,7) e un peso di 4,5 kg.

E’ compatibile con Tchibo, Senseo, Nespresso, Tassimo.

· La doppia opzione Lavazza a Modo Mio: Jolie e Tiny Eco

Economiche, semplici, colorate, ma soprattutto efficienti e funzionali, Jolie e Tiny Eco sono le proposte Lavazza più gettonate. Il design compatto le rende estremamente pratiche, con garanzia di minimo ingombro anche negli spazi più esigui.

Di facile utilizzo funzionano con capsule Lavazza A Modo Mio e vantano un prezzo decisamente basso per un rendimento di elevata qualità.

· Soluzione manuale casalinga con Sage Barista Express Impress

La macchina manuale di punta nella preparazione del caffè a casa è rappresentata da Sage Barista Express Impress. Per chi desidera prepararsi una tazza di caffè di ultima generazione, e non bada a spese, la soluzione è servita dal chicco alla tazza in meno di un minuto.

La Sage può contare sugli stessi dettagli chiave che contraddistinguono le macchine professionali è, infatti, predisposta per utilizzare la giusta dose di chicchi appena macinati, garantisce un corretto controllo della temperatura e l’ideale pressione dell’acqua.

Dispone di un’ampia gamma di accessori, di un serbatoio con capacità di 2 litri, e vanta un ingombro non particolarmente esagerato, che considera una dimensione pari a 33 x 38 x 41 cm, nonostante si tratti di un modello semi-professionale.

· Bialetti Gioia

Automatica, compatta ed elegante la Bialetti Gioia, macchina per il caffè in capsule, consente di gustare un caffè di qualità. Dotata di doppio pulsante permette di scegliere fra la preparazione di un espresso o di un americano. Studiata per ridurre gli ingombri si adatta anche ai piccoli spazi.

La macchina funziona con capsule compatibili Bialetti, in alluminio completamente riciclabile, disponibili in una vasta gamma di miscele e aromi per un risultato inconfondibile.

Fruibile in 8 colori diversi, è dotata di un flow meter, che permette di programmare la quantità di caffè desiderata. Facile e comoda da utilizzare, ha un serbatoio di 0,6 litri e una dimensione pari a 93 x 340 x 221 mm.

Interessante il prezzo di acquisto, inserito nella fascia medio-bassa.