Un abbonamento alla palestra o un trattamento beauty, un’entrata nel centro benessere o un tuffo in piscina: per lui o per lei, i regali di Natale giusti per chi fa sport e vuole un concedersi un po’ di relax si trovano nei 3 wellness center targati Klab a Firenze (Marignolle e Conti) e a Prato (Proxima B), che offrono tante idee originali da mettere sotto l’albero, senza troppa fatica e senza ricerche spasmodiche.

Natale alla Klab per regalare sport, benessere & beauty

Anche durante le feste, tra un pranzo con gli amici e una cena in famiglia, è bene pensare a tenersi in forma. Per “confezionare” il regalo perfetto basta rivolgersi direttamente ai centri Klab o compilare il form sul sito: non si tratta di un semplice “buono regalo” per la palestra, ma di un passe-partout che dà accesso a un mondo di servizi, come corsi fitness, piscine, spa, beauty farm, massaggi e trattamenti di estetica rigenerativa avanzata.



20 anni di benessere

Dopo aver festeggiato i suoi 20 anni di attività, Klab si conferma punto di riferimento per il fitness nella piana fiorentina e pratese: una realtà unica sul territorio con un palinsesto corsi che offre tanti orari per ogni necessità, centri benessere dotati di sauna, hammam, idromassaggio e zone massaggio, aree attrezzi, piscine per il nuoto e le attività di acquafitness.

Il tutto sotto la consulenza di personale specializzato, all’interno di ambienti curati nei minimi dettagli, e con la possibilità di analisi specifiche grazie ad esempio alla bilancia impedenziometrica per “scattare” una fotografia del nostro corpo, dalla massa grassa a quella magra.

3 Klab per i tuoi regali sportivi

Basta scegliere il centro perfetto per il destinatario di questo regalo sportivo. Sulle colline di Firenze ci sono i 15mila metri quadrati della Klab di Marignolle con aree fitness, piscine, spa e un centro estetico per trattamenti benessere, viso e corpo. A due passi dal Duomo di Firenze, all’interno di un palazzo storico, si trova invece Klab Conti in un ambiente elegante dove restare in forma o rilassarsi nell’area benessere con sauna, hammam, idromassaggio e doccia cromoterapica ricavata in un antico pozzo del 1400.

A Prato c’è invece l’ultima evoluzione della filosofia Klab, Proxima B, in viale Leonardo da Vinci: ben 5mila metri quadrati di sport e benessere con una sala attrezzi totalmente digitale, 300 ore settimanali di corsi, una piscina di 25 metri, una seconda vasca per attività di acqua-fitness e una spa da 500 metri quadrati. 3 centri Klab per trovare il regalo di Natale perfetto, all’insegna dello sport e del relax.

