Assegno unico 2024, le date del pagamento tra ottobre e dicembre

- Pubblicità -

L’Inps ha comunicato le date di pagamento dell’assegno unico 2024, per la seconda parte dell’ano, definendo quando – mese per mese – il versato questo sussidio: quindi si conoscono già i giorni in cui viene effettuato il bonifico a ottobre, novembre e dicembre. L’istituto nazionale della previdenza sociale ha delineato questo calendario in un messaggio pubblicato lo scorso 20 giugno. Si tratta di un sostegno economico riconosciuto alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni o disabili.

Quando arriva il pagamento dell’assegno unico 2024: le date per ottobre, novembre e dicembre

L’Inps non ha comunicato la data esatta dei pagamenti, ma l’intervallo di giorni a metà del mese in cui è effettuato il versamento dell’assegno unico. Ecco il calendario per gli ultimi 3 mesi del 2024:

- Pubblicità -

pagamento assegno unico ottobre 2024 – tra mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre

– tra mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre pagamento assegno unico novembre 2024 – tra lunedì 18 e mercoledì 20 novembre

– tra lunedì 18 e mercoledì 20 novembre pagamento assegno unico dicembre 2024 – tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre

A dicembre è previsto anche il pagamento (su richiesta) di una tantum da 100 euro riconosciuta nella tredicesima ai lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito fino a 28.000 euro, con a carico il coniuge e almeno un figlio oppure nuclei monogenitoriali. Qui i dettagli su come funziona il Bonus Natale (ex “Bonus Befana).

Il pagamento per chi ha appena fatto domanda dell’assegno unico

Per i cittadini a cui è stato appena riconosciuto l’assegno unico, il pagamento della prima rata del sussidio non segue queste date, ma – come specifica l’Inps – il bonifico sarà accreditato nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dipende dalla propria situazione familiare e dall’Isee. Si parte dai 57,20 euro per ogni figlio minorenne se si superano i 45.574,96 euro di Isee. Sono previste poi delle maggiorazioni: dal secondo figlio in poi, per bambini sotto l’anno di età o tra 1 e 3 anni nel caso di Isee inferiore al tetto massimo, per i figli disabili, per le madri under 21, per i nuclei con quattro o più figli se entrambi i genitori hanno reddito da lavoro.

- Pubblicità -

E le date 2025?

Le date 2025 saranno comunicate dall’Inps più avanti, visto che l’assegno unico è una delle materie al vaglio del governo per la nuova legge di bilancio. Il meccanismo di questo sussidio prevede un aumento automatico legato all’inflazione, la cosiddetta “rivalutazione”, per adeguare l’importo al costo della vita. L’anno scorso questo aumento, pari al 5,4% è stato pieno per tutte le fasce Isee. Per il 2025 l’incremento sarà più limitato visto che l’inflazione annuale al mese di settembre è calata all’1%. Si attendono comunque le decisioni del governo che nella manovra 2025 potrebbe prevedere novità per l’assegno unico.