Bonus Tpl Firenze 2024 per l’abbonamento ai mezzi pubblici

Il Bonus Tpl a Firenze torna anche per l’anno scolastico 2024-2025: consentirà di avere un abbonamento annuale ai mezzi pubblici gratis (dopo il pagamento di una quota fedeltà di 50 euro) agli studenti delle scuole superiori e ai nuovi abbonati. Chi invece non è studente e già era abbonato a bus e tramvia potrà ottenere uno sconto di 50 euro. La giunta comunale ha rinnovato la misura di sostegno, che l’anno scorso è andata in favore di 14mila persone per incentivare l’uso del trasporto pubblico. In tutto sono stati stanziati oltre 3,1 milioni di euro a cui si aggiungono 120mila euro destinati al potenziamento dell’infrastruttura digitale per la gestione dell’agevolazione. La procedura per richiedere il Bonus Tpl 2024 prevede come l’anno scorso l’uso dell’app IF – Infomobilità Firenze, con l’inserimento della domanda nella sezione “Party con noi” e poi il successivo acquisto dell’abbonamento sul sito di Autolinee Toscane.

Chi può richiedere il Bonus Tpl Firenze 2024-2025: abbonamento ai mezzi pubblici gratis o sconto

Anche per la campagna 2024-2025 “Ti porta Firenze!” sono previste tre categorie di utenti:

studenti delle scuole superiori , nati tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2011, anche quelli che hanno già comprato abbonamenti in passato;

, nati tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2011, anche quelli che hanno già comprato abbonamenti in passato; nuovi abbonati (che non hanno un account sulla piattaforma di Autolinee Toscane oppure che non fanno parte della categoria “abbonati storici”, vedi sotto);

(che non hanno un account sulla piattaforma di Autolinee Toscane oppure che non fanno parte della categoria “abbonati storici”, vedi sotto); abbonati storici (che nei 18 mesi precedenti alla richiesta del bonus hanno acquistato almeno uno di questi titoli di viaggio: 6 abbonamenti mensili, 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi; 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi; 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi;1 abbonamento annuale, incluso il Bonus TPL 6+6 dell’anno scorso).

Gli studenti e i nuovi abbonati dovranno pagare solo una “quota fedeltà” di 50 euro (110 euro se non si presenta l’Isee), il resto del costo dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici urbani (bus e tramvia) sarà gratis perché coperto dal Comune. L’abbonamento avrà inizialmente una durata di 6 mesi e sarà esteso per altri 6 mesi se l’utente registrerà nell’app IF almeno 60 viaggi entro il 10 febbraio 2025. Per gli abbonati storici (in cui non rientrano gli studenti che l’anno scorso hanno acquistato abbonamenti) è previsto uno sconto di 50 euro sul prezzo dell’abbonamento annuale.

Bonus Tpl Firenze 2024-2025: come e quando richiederlo

È possibile richiedere il nuovo Bonus Tpl Firenze dal 20 agosto al 16 ottobre 2024 scaricando l’app per cellulare IF – Infomobilità Firenze, entrando nella sezione “Party con noi” e inserendo i dati necessari (codice fiscale, numero della carta d’identità, codice DSU dell’Isee). Bisognerà poi attendere la verifica degli uffici comunali e la conferma dell’agevolazione. Una volta ottenuto l’ok, ci saranno 3 giorni di tempo per comprare l’abbonamento sul sito di Autolinee Toscane (su cui è necessario registrarsi se non si ha già un account). Passati questi 3 giorni, se non si compra un titolo di viaggio, bisognerà rifare domanda sull’app IF.

Sul sito di Autolinee Toscane, il Bonus TPL Firenze sarà visibile nel carrello dopo aver selezionato l’abbonamento “urbano capoluogo 12 mesi” per Firenze. In questo pdf sul sito del Comune viene spiegata la procedura passo passo. Per studenti e nuovi abbonati il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni analoghe, mentre per gli abbonati storici è cumulabile con il bonus trasporti statale. Per informazioni è attiva la mail [email protected].

L’abbonamento per gli studenti universitari

Tornano anche i contributi per gli studenti universitari, con l’abbonamento scontato destinato agli iscritti all’anno accademico 2024-2025. Di recente la giunta comunale ha dato il via libera all’accordo tra Comune, Regione, Ateneo fiorentino, Azienda per il diritto allo studio e Autolinee Toscane.

“Abbiamo confermato anche per quest’anno il Bonus Tpl – ha commentato la sindaca Sara Funaro -, un aiuto concreto per famiglie, cittadini e studenti che punta a incentivare l’uso dei mezzi pubblici in città e a promuovere una migliore vivibilità e una maggiore sostenibilità ambientale”. La delibera per il Bonus Tpl 2024 è stata presentata dall’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio. “Vogliamo portare sempre più famiglie, lavoratori e studenti a muoversi con i mezzi pubblici, perché è l’unico modo per avere una città con meno traffico e inquinamento, fa bene a sé stessi e a Firenze – ha detto Giorgio – non si deve perdere tempo a cercare parcheggio, si evitano le code, si può usare il tempo invece che a guidare a fare altro. Insomma, è un modo di cambiare la propria quotidianità e per contribuire a rendere la città più vivibile”.