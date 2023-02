Come funziona il bonus riscaldamento centralizzato 2023

- Pubblicità -

Un bonus che taglia i costi della bolletta del gas per il riscaldamento condominiale centralizzato durante questo 2023, in favore delle famiglie con un Isee medio-basso. All’interno dei bonus sociali per luce e gas metano, ci sono delle regole particolari in favore di chi abita in un condominio dotato di un’unica caldaia. Mentre per le utenze dirette, come l’energia elettrica o il “termo-singolo”, il contributo viene scalato direttamente dalle bollette, per il riscaldamento centralizzato ci sono delle procedure specifiche per ottenere il bonus e bisogna conoscere il codice PDR del gas condominiale. Il sostegno economico è stato finanziato dal governo, che fino al 31 marzo 2023 ha ampliato la platea dei beneficiari, e viene gestito concretamente dall’Arera, (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) e dal suo “Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente”.

A chi spetta il bonus riscaldamento condominiale 2023

Il contributo per il riscaldamento condominiale è previsto all’interno bonus sociale per le bollette del gas metano e anche i requisiti sono gli stessi: fino al 31 marzo 2023, secondo quanto stabilito dal governo Meloni, ne possono godere le famiglie con un Isee fino a 15.000 euro (o con un Isee fino a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico). Viene riconosciuto solo per “abitazioni a carattere familiare” dove si vive, per questo il contatore deve essere di una classe inferiore o uguale a G6 (ossia quella massima per le utenze domestiche).

Attenzione però, ogni famiglia ha diritto a un solo bonus gas nel 2023. O lo si ottiene per calmierare il costo del metano usato in cucina e per l’acqua calda, oppure per il riscaldamento centralizzato condominiale (o ancora, nel caso del termo-singolo, si può ottenere per acqua calda, cottura e riscaldamento). Inoltre l’Arera, sul suo sito, chiarisce che il bonus per il riscaldamento viene riconosciuto solo se i consumi annui di gas, del nucleo familiare, sono superiori a 500 metri cubi. Quindi riassumendo ecco a chi spetta:

famiglie con un Isee fino a 15.000 euro (soglia innalzata a 20.000 euro se si hanno quattro o più figli)

utenze domestiche (contatore classe fino a G6)

(contatore classe fino a G6) Per il riscaldamento consumo annuo superiore a 500 metri cubi di gas metano (altrimenti si avrà diritto al bonus gas limitato alla cottura cibi e acqua calda)

A quanto ammonta il bonus gas per il riscaldamento centralizzato nel 2023

È l’Arera a fissare fissa ogni 3 mesi l’ammontare del bonus gas, in base alle quotazioni della materia prima, e la cifra riconosciuta ai consumatori dipende da 3 fattori: il tipo di uso (acqua calda e cottura; riscaldamento condominiale o singolo; riscaldamento singolo, cottura e acqua calda); la numerosità del nucleo familiare; la zona climatica in cui si trova l’abitazione (quella che determina anche la data di accensione e spegnimento del riscaldamento). Il bonus è ridotto all’80% per chi ha un Isee tra 9.530 e 15.000 euro, mentre è pieno se si è sotto questa fascia.

Ecco la tabella pubblicata da Arera del bonus in vigore nel primo trimestre 2023, per le bollette del gas riferite ai consumi tra il 1° gennaio al 31 marzo, per chi ha un Isee fino a 9.530 euro.

Qui sotto invece viene specificato a quanto ammonta il bonus gas, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, per chi ha un Isee tra 9.530 e 15.000 euro:

Come richiederlo: il modulo e il codice PDR per il gas condominiale

Come succede per quello destinato alla luce, per il bonus gas “generico” non va fatta domanda (viene riconosciuto in automatico una volta presentato l’Isee, anche per altre agevolazioni), tuttavia per il riscaldamento centralizzato bisogna compilare un modulo. In gergo si parla di “bonus gas per utenti indiretti”. L’agevolazione infatti non può essere riconosciuta direttamente con uno sconto in bolletta (che in questo caso è intestata all’utenza condominiale e non al singolo), ma successivamente si potrà ricevere via bonifico la somma del bonus riscaldamento centralizzato 2023: ecco come funziona.

La prima fase di controllo spetta l’Arera, che tramite il suo sistema informativo integrato confronta le banche dati. Alle famiglie che risultano avere un Isee inferiore a 15.000 euro, ma senza bollette intestate per il riscaldamento, viene inviata una comunicazione via posta che arriva da parte di AU – Acquirente Unico. Per ottenere il bonus per il riscaldamento centralizzato, viene richiesto di compilare online sul sito dello “Sportello per il consumatore energia e ambiente” il modulo di dichiarazione indicando il codice PDR della fornitura condominiale del gas. Operazione che va fatta entro 60 giorni. Che cos’è il PDR e dove si trova? Si tratta del codice di 14 cifre che individua il “punto di riconsegna” del gas e che è riportato nella bolletta del condominio. Per questo se non si conosce il PDR, bisogna rivolgersi al proprio amministratore. Qui sotto il video dell’Arera che spiega tutti i passaggi della richiesta.

Quando arriva e come viene pagato il bonus riscaldamento centralizzato 2023

Se le verifiche andranno a buon fine e si sarà ammessi al bonus, entro un mese arriverà una seconda comunicazione in cui sarà indicato se si rientrerà nell’agevolazione e come riscuotere il bonus gas per il riscaldamento condominiale centralizzo. In genere viene pagato via bonifico. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Arera chiamando lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800 166 654 oppure scrivendo a [email protected]